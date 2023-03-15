شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة جديدة من ChatGPT..ما مميزاتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت OpenAI أداة جديدة للذكاء الاصطناعي تدعى GPT-4، لتنضم إلى سلسلة الأدوات التكنولوجية الجديدة الآخذة في الانتشار وسط تنافس محتدم بين الشركات حسبما نقلت CNBC.

وأكدت الشركة الأميركية، أن الأداة الجديدة تتجاوز ChatGPT التي من تطوير الشركة.

وصرح الرئيس التنفيذي لـOpenAI سام ألتمان بأن الأداة الجديدة أكثر ابتكاراً وأقل تحيزاً من الإصدارات السابقة، كما أنها تمكنت من اجتياز اختباراً للمحاميين.

كما أوضح في فيديو كيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة الإجابة بسرعة على أسئلة متعلقة بالضرائب.

وشددت OpenAI على أن الأداة الجديدة هي الأكثر تقدماً، مشيرة إلى أنها تدربت باستخدام ردود الفعل البشرية وتتصرف بشكل مشابه للبشر، وأنها تتحسن عن الإصدارات السابقة.

ومن ضمن مميزات GPT-4 هي فهم والتحدث حول الصور والنصوص، بجانب إمكانية استخدامها كأداة تعليمية للطلاب.

وواصلت الشركة في بيان: GPT-4 هو نموذج كبير متعدد الوسائط يقبل مدخلات النصوص والصور.

كما يمكنها حل المشاكل الصعبة بدقة أكبر بدعم من معرفتها العامة الأوسع وقدرتها على حل المشكلات.

في الوقت نفسه فإن التكنولوجيا الجديدة ليست متاحة مجاناً في الوقت الحالي، ويمكن للأشخاص تجربتها عبر خدمة الاشتراكChatGPT Plus والتي تكلف 20 دولاراً في الشهر.