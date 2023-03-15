شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: وصول أجهزة انترنت الأشياء التى تعتمد على eSIM لـ195 مليون اتصال بحلول 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل العدد العالمي لاتصالات إنترنت الأشياء (IoT) التي تستخدم تقنية eSIM إلى 195 مليون بحلول عام 2026، ارتفاعًا من 22 مليونًا فقط في عام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن Juniper Research.

وقالت شركة الأبحاث إن التبني المتزايد لمتغير "eIM" (eSIM IoT Manager) بين منصات eSIM سيدفع النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتعد eIM هي أداة توفير eSIM قياسية تتيح النشر على نطاق واسع وإدارة أجهزة إنترنت الأشياء التي تدعم eSIM.

ويتم تعريف eIM في SGP.31 بواسطة GSMA، ويوحد عملية النشر الشامل لأجهزة إنترنت الأشياء التي تدعم eSIM، وقد وجد التقرير أن حلول توفير eSIM الحالية، مثل SMSR (التوجيه الآمن لإدارة الاشتراك)، أعاقت نمو eSIMs في سوق إنترنت الأشياء من خلال الحد من عدد الأجهزة التي يمكن توفيرها وإدارتها عبر واجهة مستخدم واحدة.

ومع ذلك، توقعت Juniper Research أن حلول eIM ستقلل من تكلفة النشر من خلال تمكين اتصالات متعددة ليتم نشرها في نفس الوقت، مما يزيد من عرض القيمة لحالات استخدام eSIM التي تتطلب عمليات نشر جماعية.

وقالت إن 2٪ فقط من جميع شرائح eSIM المستخدمة ستُعزى إلى قطاع إنترنت الأشياء في عام 2023، ومع ذلك، مع زيادة اعتماد أدوات eIM، فإنها تتوقع نمو اتصالات eSIM IoT ستتفوق على قطاع المستهلكين الذي يشمل الهواتف الذكية، على مدار العام، الثلاث سنوات القادمة.

وبحلول عام 2026، ستُعزى 6٪ من شرائح eSIM العالمية إلى قطاع إنترنت الأشياء، وفقًا للتقرير، وتتوقع شركة الأبحاث أن أجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل بتقنية eSIM ستنمو بنسبة 780٪ على مستوى العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحددت قطاعين رئيسيين سيستفيدان من eIM، وهما الخدمات اللوجستية واستخراج النفط والغاز.

بحلول عام 2026 ، تتوقع أن يمثل هذان السوقان 75٪ من شرائح eSIM المستخدمة على مستوى العالم؛ نظرًا لاعتمادها على نماذج الأعمال LPWA (منخفضة الطاقة، واسعة النطاق) التي تتطلب استخدام عمليات النشر الشامل.