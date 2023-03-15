شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضمادات ذكية جديدة تساعد على التئام الجروح بمعدل 30٪ أسرع من العادية والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجريت الدراسة على الحيوانات، حتى بعد 30 دقيقة، شفيت الضمادة الجديدة قرح السكري بنسبة 30% أسرع من الفئران بدون الضمادة.
تعطل الإصابات الإشارات الكهربائية الطبيعية للجسم، لكن الجهاز الجديد يعيدها من خلال التحفيز الكهربائي.
وأضاف الباحث، "لاحظنا أن الخلايا تهاجر بسرعة إلى الجرح وتجدد أنسجة الجلد في المنطقة، اشتملت أنسجة الجلد الجديدة على أوعية دموية جديدة، وخفت حدة الالتهاب".
يحتوي جانب واحد من الضمادة على قطبين كهربائيين، وتكون الأقطاب الكهربائية مصنوعة من معدن يسمى الموليبدينوم، والذي يستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الإلكترونية وأشباه الموصلات.
عندما يكون هذا المعدن رقيقًا بدرجة كافية، يمكن أن يتحلل، مما يعني أنه يمكن أن يختفي دون التدخل مع عملية الشفاء.