شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضمادات ذكية جديدة تساعد على التئام الجروح بمعدل 30٪ أسرع من العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور مهندسون من جامعة نورث وسترن، "ضمادة" إلكترونية جديدة تساعد على تلتئم الجروح بنسبة 30٪ أسرع من الضمادات التقليدية عن طريق إرسال إشارات كهربائية مباشرة إلى الموقع المصاب، والتي تتكون من أقطاب كهربائية مرنة قابلة للمط، وشريط لتجميع الطاقة لتشغيل النظام وأجهزة الاستشعار التي تصل إلى عملية الشفاء، وعندما يلتئم الجرح، يذوب القطب الكهربي.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أجريت الدراسة على الحيوانات، حتى بعد 30 دقيقة، شفيت الضمادة الجديدة قرح السكري بنسبة 30% أسرع من الفئران بدون الضمادة.

تعطل الإصابات الإشارات الكهربائية الطبيعية للجسم، لكن الجهاز الجديد يعيدها من خلال التحفيز الكهربائي.

قال جييرمو أمير من نورث وسترن، الذي شارك في قيادة الدراسة: "يعتمد جسمنا على الإشارات الكهربائية في العمل.. لقد حاولنا استعادة أو تعزيز بيئة كهربائية أكثر طبيعية عبر الجرح".

وأضاف الباحث، "لاحظنا أن الخلايا تهاجر بسرعة إلى الجرح وتجدد أنسجة الجلد في المنطقة، اشتملت أنسجة الجلد الجديدة على أوعية دموية جديدة، وخفت حدة الالتهاب".

يحتوي جانب واحد من الضمادة على قطبين كهربائيين، وتكون الأقطاب الكهربائية مصنوعة من معدن يسمى الموليبدينوم، والذي يستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الإلكترونية وأشباه الموصلات.

عندما يكون هذا المعدن رقيقًا بدرجة كافية، يمكن أن يتحلل، مما يعني أنه يمكن أن يختفي دون التدخل مع عملية الشفاء.