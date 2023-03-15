تكنولوجيا: سيتم إطلاق Red Magic 8 Pro بلون فضي شفاف جديد قريبًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق Red Magic 8 Pro في وقت سابق من هذا العام وكان أحدث هاتف ذكي للألعاب الرائد للشركة، والذي قمنا بمراجعته حتى. والآن، يبدو أن العلامة التجارية تعمل على إصدار بلون جديد لهاتف الألعاب هذا.

كشف تسريب جديد أن صانع الهواتف الذكية الصيني يخطط لإطلاق خيار اللون الفضي الشفاف الجديد لـ Red Magic 8 Pro. ويصل التسريب من Digital Chat Station، إذ اشارت الشرانكة تعمل على إصدار بلون جديد يتميز بتدرج اللون الفضي والأبيض مع الاحتفاظ بلوحة خلفية شفافة.

بصرف النظر عن اللون الجديد، يمكننا أن نتوقع أن يظل طراز Red Magic 8 Pro الجديد يتميز بأجهزة داخلية متطابقة مثل النماذج الحالية. ومن الداخل، تم تجهيز الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 مقترن بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

ستحتوي الواجهة الأمامية على شاشة AMOLED طويلة بحجم 6.8 بوصة تتميز بدقة Full HD+ و 1300 نتس في المتر المربع من نسبة السطوع ومعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز.

تشمل الميزات الأخرى، بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، ونظام Android 13، ونظام التبريد ICE 11، وبلوتوث 5.3.

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