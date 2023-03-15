تكنولوجيا: إطلاق Anker 552 USB-C 9-in-1 بمنفذ 4K HDMI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إصدار Anker 552 USB-C (9 في 1، 4K HDMI)، وهو عبارة عن أداة من الفئة الخامسة يتم تمييزها بمنفذ HDMI 4K. كما أنها تتميز بشحن بقوة 85 واك عبر USB-C ومنفذ Gigabit Ethernet بين منافذها العديدة.

يمكن استخدام Anker 552 لتوسيع عدد المنافذ المتاحة لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بشكل ملحوظ. تشتمل منافذ Anker USB-C الجديدة على منافذ USB-C 3.2 Gen 1 و USB-A 3.2 Gen 1 بمعدل 5 جيجابت في الثانية ومنفذ جيجابت إيثرنت. تحتوي أيضًا على منفذ USB-A بسرعة 480 ميجابت في الثانية لنقل البيانات وفتحات بطاقة SD / microSD.

يتم تشغيل محور USB-C عبر منفذ 100W PD-IN على الرغم من أن الحزمة لا تحتوي على شاحن. يتطلب تشغيل 15 واط ويمكن أن يعمل الشحن المار بقدرة 85 واط على تشغيل الكمبيوتر المحمول.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك توصيل شاشة بدقة 4K باستخدام منفذ HDMI 1.4. يزن محور Anker 552 USB-C حوالي 130 جرامًا بأبعاد 5.12 × 2.36 75 × 0.59 بوصة. ليس من الواضح في الوقت الحالي ما هي الموديلات المتوافقة مع Anker 552. لكننا من المتوقع أن تدعم أنظمة Windows و macOS و Linux.

يتوفر Anker 552 USB-C Hub (9 في 1، 4K) من منصات الإنترنت مثل Amazon في الولايات المتحدة وعدد قليل من الأسواق الأخرى المختارة.

يمكن شراء الأداة الذكية في الولايات المتحدة مقابل 69.99 دولارًا. وهي متوفرة أيضًا في المملكة المتحدة (69.99 جنيهًا إسترلينيًا) والاتحاد الأوروبي (69.99 يورو).

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