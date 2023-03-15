شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع قيمة أسعار البيتكوين بنسبة 1.48% فى الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت معظم العملات المشفرة اليوم الأربعاء 15 مارس بعد أن بدا أن التضخم على مستوى المستهلك يتباطأ، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن المنظمين الأمريكيين، حيث ارتفعت البيتكوين بنسبة 1.48 % لتتداول عند 24741 دولارًا، في كل من البورصات الوطنية والدولية، في الـ 24 ساعة الماضية، وارتفع سعر البيتكوين بمقدار 395 دولارًا.

وحقق إيثر مكسبًا طفيفًا بنسبة 1.81%، واستمر في اتباع البيتكوين في مساره، في وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول ETH بسعر 1،704 دولارات، وفقًا لموقع Gadgets 360.

قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة Mudrex ، لـ Gadgets 360: "تشير هذه الحركات الإيجابية إلى وجود نشاط صعودي في السوق".

ونمت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.81 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يبلغ التقييم الإجمالي للقطاع الآن 1.1 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.

في حديثه إلى Gadgets 360، أطلق نائب رئيس WazirX Rajagopal Menon تحذيرًا من أن سوق العملات المشفرة قد لا يزال يشهد بعض التقلبات في الأداء في الأيام المقبلة.