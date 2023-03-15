شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يكتشفون طريقة جديدة للمساعدة فى الوقاية من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الباحثون لماذا قد تستيقظ خلايا سرطان الثدي التي انتشرت في الرئتين بعد سنوات من النوم وتشكل أورامًا غير قابلة للشفاء هذا ما تم نشره على موقعmetro.

المرضى الذين يعانون من النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الثدي - مستقبلات هرمون الاستروجين الإيجابي (ER +) - معرضون باستمرار لخطر تكرار الإصابة بالسرطان في جزء آخر من الجسم لسنوات عديدة، أو حتى عقود، بعد التشخيص والعلاج الأصلي، ويكشف البحث، الممول من منظمة سرطان الثدي الآن، عن العملية التي تؤدى إلى إطلاق "القنبلة الموقوتة" لسرطان الثدي - ويقترح استراتيجية لنزع فتيلها.

عندما تنتشر خلايا سرطان الثدي من أول سرطان في الثدي، إلى أجزاء أخرى من الجسم، يطلق عليه سرطان الثدي الثانوي أو النقيلي، في حين أن هذا قابل للعلاج، إلا أنه لا يمكن علاجه.

تشير الأبحاث إلى أن ما يصل إلى 80٪ من سرطانات الثدي الأولية هي ER + وهناك حوالي 44000 حالة في المملكة المتحدة كل عام، اكتشف الباحثون كيف يمكن أن تؤدي أنسجة الرئة المتقادمة إلى "إعادة إيقاظ" هذه الخلايا السرطانية، وتتطور إلى أورام، وكشفوا عن استراتيجية محتملة "لنزع فتيل" هذه "القنابل الموقوتة".

قال الدكتور فرانسيس توريل، زميل تدريب ما بعد الدكتوراه في القسم: "نخطط الآن لفك أفضل طريقة لاستفادة المرضى من عقار imatinib الحالي، وعلى المدى الطويل، نهدف إلى إنشاء علاجات أكثر تحديدًا تستهدف آلية" الاستيقاظ "، لبحوث سرطان الثدي في معهد أبحاث السرطان (ICR).

وتم تشخيص راشيل ديفيز ، 38 عامًا، والتي تعيش في سوانسي، بأنها مصابة بسرطان الثدي ER + في عام 2021 وخضعت لاستئصال الثدي وإزالة العقد الليمفاوية والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي.

وبعد إجراء فحص في مايو 2022، بعد ثلاثة أشهر من الانتهاء من العلاج، قيل لها إن السرطان قد انتشر إلى عظم القص ولاحقًا في العمود الفقري، وتتلقى الآن عقارًا موجهًا للسرطان يسمى ribociclib والعلاج الهرموني.

أظهر البحث الجديد ، الذي نُشر في مجلة Nature Cancer ، كيف يمكن للتغيرات الجزيئية داخل الرئة التي تحدث أثناء الشيخوخة أن تدعم نمو الأورام الثانوية وفقًا للنتائج ، يلعب البروتين الموجود في الرئتين - بروتين PDGF-C - دورًا رئيسيًا في التأثير على ما إذا كانت خلايا سرطان الثدي غير النشطة تظل نائمة أو تستيقظ.

ووجدت الدراسة أنه إذا زاد مستوى البروتين، وهو أكثر احتمالاً في شيخوخة الرئة أو عندما تتضرر أنسجتها أو تتندب ، يمكن أن يتسبب في نمو الخلايا السرطانية الكامنة وتطورها إلى سرطان الثدي الثانوي،ثم نظر الباحثون في ما إذا كان منع نشاط PDGF-C يمكن أن يساعد في منع هذه الخلايا من الاستيقاظ ونمو الأورام الثانوية،ومن خلال العمل مع الفئران المصابة بأورام ER + ، استهدف العلماء البروتين بعقار موجود يسمى imatinib.،وتم علاج الفئران بالعقار قبل وبعد تطور الأورام،وفقًا للدراسة ، بالنسبة لكلا المجموعتين ، انخفض نمو السرطان في الرئة بشكل كبير.

قال الدكتور سيمون فينسينت، مدير الأبحاث والدعم والتأثير في Breast Cancer Now: "هذا الاكتشاف المثير يقربنا من فهم كيف يمكننا إبطاء أو إيقاف تطور ER + سرطان الثدي الثانوي في الرئة".