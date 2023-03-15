شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جبل جليدى هائل بحجم لندن ينفصل عن الجرف بالقارة القطبية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال عالم الجليد الدكتور أوليفر مارش، الذي عاد من محطة أبحاث هالي التابعة لمسح القطب الجنوبي البريطاني (BAS): "هذا الأمر كنا نعلم أنه قادم"، وتقوم BAS بمراقبة Brunt Ice Shelf والصدوع التي تشكلت عبرها لأكثر من عقد من الزمان.
هناك مخاوف من أن الجلبل الجليدى قد يتحرك شرقًا نحو جورجيا الجنوبية ويعلق في المياه الضحلة لجرفها القاري، أو ربما تتجه إلى الجزر الصغيرة القريبة المعروفة باسم Shag Rocks، وفي كل من هذه المناطق يمكن أن يسبب مشاكل للحياة البرية المحلية والناس.
إذا تم إنشاء الجبل الجليدي في قاع البحر الضحل في المنطقة، فقد يؤدي ذلك إلى تدمير الحيوانات عبر قاع البحر وتعطيل التيارات المحيطية وطرق البحث عن الطعام للحياة البرية المحلية، وبالإضافة إلى التأثير البيئي، يمكن أن تشكل الجبال الجليدية في منطقة جورجيا الجنوبية خطرًا كبيرًا على السفن المحلية.