تكنولوجيا: إطلاق هاتف Nokia C12 مع بطارية 3000 مللي أمبير في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق هاتف Nokia C12 في الهند اليوم، وكان قد تم الإعلان عن الهاتف في مؤتمر MWC خلال الشهر الماضي. يقع الهاتف تحت شريحة الهواتف ذات السعر 7000 روبية. يتنافس الجهاز مع أمثال Redmi A1 و Realme C30 و Tecno Spark Go 2023 والمزيد في السوق.

يتميز الهاتف Nokia C12 بشاشة 6.3 بوصة مع دقة HD+ تبلغ 1600 × 720 بكسل. يوجد شق على شكل قطرة ماء في الأعلى، وذقن سميك من الأسفل. يأتي الهاتف مقاوم للغبار ورذاذ الماء بتصنيف IP52. لا يوجد مستشعر لبصمات الأصابع على متن الطائرة.

يأتي هاتف Nokia C12 بكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل مقترنة بفلاش LED، وهناك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

داخليًا، تم تجهيز هاتف Nokia C12 بمعالج Unisoc SC9863A ثماني النواة بسرعة 1.6 جيجاهرتز. يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل الهاتف الذكي على إصدار Android 12 Go خارج الصندوق. يستمد Nokia C12 طاقته من بطارية قابلة للإزالة تبلغ 3000 مللي أمبير.

يتوفر Nokia C12 بألوان Dark Cyan و Charcoal و Light Mint بسعر قدره 5999 روبية. يمكن شراء الهاتف الذكي من أمازون ابتداءً من 17 مارس.

المصدر

اعلان





