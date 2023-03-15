تكنولوجيا: هاتف iQOO Z7i أول إصدار يأتي برقاقة Dimensity 6020 للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت iQOO مؤخراً عن هاتف iQOO Z7i الذي يأتي برقاقة Dimensity 6020، ويتوفر بسعر يبدأ من 137 دولار.

يتميز هاتف iQOO Z7i بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش ودقة عرض 720 بيكسل، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، بينما يأتي مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4.

أيضاً يعد الهاتف أول إصدار يأتي برقاقة معالج Dimensity 6020 التي ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تستهدف دعم الجيل القادم من الهواتف الذكية منخفضة التكلفة التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، ويأتي هذا الإصدار بثماني من الأنوية التي تتضمن 2 من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.2 GHz، و6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 2 GHz، كما يضم كرت شاشة Mali-G57.

كما يدعم المعالج ذاكرة عشوائية LPDDR4X، وسعة UFS 2.2، وكاميرات بدقة 64 ميجا بيكسل، وجودة عرض FullHD+ في الشاشة، مع معدل تحديث 120Hz.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة OriginOS Ocean التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم شاحن بقدرة 15W.

ويتوفر iQOO Z7i بألوان الأسود والأزرق، على أن يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 137 دولار.

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