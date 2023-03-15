تكنولوجيا: هاتف iQOO Z7 ينطلق للسوق الصيني قريباً بمعالج Snapdragon 782G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت iQOO على خططها لإطلاق سلسلة iQOO Z7 في السوق الصيني في 20 من مارس، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن الإصدار الرئيسي يأتي بمعالج Snapdragon 782G وشاشة LCD.

تنطلق سلسلة iQOO Z7 قريباً في السوق الصيني والتي تتضمن الإصدار الرئيسي مع iQOO Z7x، وأيضاً هاتف iQOO Zi.

ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO Z7 الذي يأتي برقاقة معالج Snapdragon 782G، ويضم شاشة LCD.

كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومن المقرر أيضاً أن يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق iQOO Z7 بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، وهو ما أكدت عليه الشركة بشكل رسمي.

من جانب أخر تقدم الشركة هاتف iQOO Z7x بقدرة بطارية 6000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 695.

يذكر أن هاتف iQOO Z7 ينطلق في السوق الهندي برقاقة معالج Dimensity 920، ويضم شاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

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