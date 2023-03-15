شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تخطط لاختبار خدمة الهاتف الخلوى Starlink و T-Mobile هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول تنفيذي في SpaceX إن الشركة تخطط لبدء اختبار خدمة Starlink و T-Mobile من الأقمار الصناعية إلى الخلية هذا العام، حسبما ذكرت CNBC.

وقدم جوناثان هوفيلر، نائب رئيس شركة سبيس إكس للمبيعات التجارية ستارلينك، التحديث خلال جلسة في مؤتمر القمر الصناعي 2023 في واشنطن العاصمة، وفقًا لمراسل سي إن بي سي.

لم يحدد هوفيلر موعدًا محددًا لاختبار الخدمة الخلوية في عام 2023، وفقًا للتقرير، ومع ذلك، فهذا يعني أن SpaceX و T-Mobile يقتربان من تقديم اتصال خلوي للأشخاص في المناطق التي لا توجد بها تغطية خلوية.

قال هوفيلر عبر CNBC: "سوف نتعلم الكثير من خلال العمل، وليس بالضرورة عن طريق التحليل الزائد والخروج إلى هناك".

وأعلنت شركة SpaceX و T-Mobile في أغسطس عن تعاونهما لتقديم خدمة الهاتف لمستخدمي الهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية Starlink في مدار أرضي منخفض، وقالت الشركات إنه من المتوقع أن تقدم الخدمة تغطية كاملة تقريبًا لمعظم المناطق في الولايات المتحدة، حتى في أكثر الأماكن الريفية التي لم تكن متصلة سابقًا بإشارات الخلايا التقليدية، وفقاً لموقع businessinsider.

غرد Elon Musk بعد الإعلان، بأن الخدمة الجديدة من المتوقع أن "تقضي على المناطق الميتة في جميع أنحاء العالم" وستعمل بشكل رائع في الرسائل النصية والمكالمات الصوتية، وأكد أيضًا أن سيارات Tesla ستتمتع بهذه الميزة في المستقبل حتى تتمكن من الاتصال مباشرة بأقمار Starlink الصناعية لمكالمات الطوارئ والرسائل النصية.

Starlink هو كوكبة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لـ SpaceX، والتي تقدم النطاق العريض للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويتعين على المستخدمين الاشتراك في الخدمة مقابل 110 دولارات شهريًا، أو أكثر قليلاً اعتمادًا على موقعهم، وشراء المجموعة مقابل 600 دولار.

وقال هوفيلر في المؤتمر يوم الاثنين الماضي، إن ستارلينك لديها أكثر من 4000 قمر صناعي في المدار، ويقوم سبيس إكس بإطلاق الأقمار الصناعية مرتين في الأسبوع، وأضاف، في تغريدة من شيتز: "ليس من الجنون التفكير في أن الرئيس سيدفع من أجل المزيد".

قال هوفيلر إن الشركة تصنع ستة أقمار صناعية وآلاف من محطات المستخدمين كل يوم.

تم تصميم هذه الخطوة لمواكبة قاعدة كبيرة من المستخدمين، وقالت شركة SpaceX في ديسمبر أن Starlink لديها أكثر من مليون مشترك نشط في جميع أنحاء العالم، وقال هوفيلر يوم الاثنين إن هناك الآن "أكثر بكثير" من مليون مستخدم، هذا أعلى من 145000 مستخدم في بداية عام 2022.