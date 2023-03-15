تكنولوجيا: الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من iQOO Z7 5G يأتي بذاكرة 8 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف iQOO Z7 5G في قاعدة بيانات Geekbench بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

تستعد iQOO لإطلاق هاتف iQOO Z7 في السوق الهندي في 21 من شهر مارس الجاري، وقبل إنطلاق الهاتف للأسواق العالمية كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.

ولقد ظهر iQOO Z7 في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم I2207، ومعالج ARM MT6877V/TZA الذي يتميز بعدد 6 من الأنوية بسرعة 2GHz، واثنان من الأنوية بسرعة 2.5GHz وهو معالج Dimensity 920.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم iQOO Z7 بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

ولقد سجل iQOO Z7 في إختبارات الآداء في Geekbench عدد 912 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و2377 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

من جانب أخر أكدت التسريبات على أن هاتف iQOO Z7 يأتي في السوق الهندي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع دعم التثبيت البصري، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بسطوع 1300 nits.

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