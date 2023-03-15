تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Asus Zenfone 10 والموعد المتوقع للإعلان عن الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط Asus لإطلاق هاتف Asus Zenfone 10 الذي يأتي بتصميم أكبر من إصدارات الشركة السابقة.

قدمت Asus هاتف Zenfone 9 في الأسواق العالمية بتصميم صغير الحجم بشاشة AMOLED بحجم 5.9 إنش وجودة عرض FHD+، كما تميز هذا الإصدار بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وانطلق بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

ولقد أكدت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “PriceBaba” على أن إصدار الشركة القادم Zenfone 10 يأتي بتصميم أكبر.

ولقد رصد هاتف Asus Zenfone 10 بنموذج رقم “AI2302″، على أن يضم شاشة AMOLED بحجم 6.3 إنش، ويدعم معدل تحديث 120Hz، كما يضم الهاتف رقاقة Snapdragon 8 Gen 2.

أيضاً من المتوقع أن يأتي Zenfone 10 بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ومن المقرر أن يدعم الهاتف نظام تبريد سائل.

كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، ومستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ويدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق رسمياً قي الربع الأخير من 2023.

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