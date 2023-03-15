تكنولوجيا: إطلاق الجهاز اللوحي Doogee R10 مزود بمعالج Helio G99 وشاشة 2K IPS في شهر مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم شركة Doogee بتوسيع خط إنتاجها مع الجهاز اللوحي القادم المتين؛ Doogee R10، ومن المقرر أن يصل الجهاز اللوحي إلى السوق في شهر مايو من هذا العام.

من المتوقع أن يتم تشغيل Doogee R10 بواسطة معالج Mediatek Helio G99 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت. سيتميز الجهاز أيضًا بشاشة IPS بدقة 2K وحجم 10.38 بوصة، مما يجعلها مثالية لبث مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب أو إنجاز العمل أثناء التنقل.

يعمل الجهاز بنظام Android 13 وسيأتي بسعة تخزين 128 جيجابايت، مما يوفر مساحة كبيرة لجميع التطبيقات والملفات والوسائط. بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الجهاز اللوحي على فتحة بطاقة microSD لتوسيع مساحة التخزين حتى 2 تيرابايت.

سيحتوي Doogee R10 على مستشعر Sony بدقة 20 ميجابكسل في الخلف وعدسة سامسونج بدقة 16 ميجابكسل في الامام. سيتوافق الجهاز أيضًا مع معايير الصوت عالي الدقة مع مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

ستتضمن خيارات الاتصال Bluetooth 5.2 و Wi-Fi 6، بالإضافة إلى دعم شبكات LTE. سيحزم الجهاز اللوحي بطارية بسعة 10800 مللي أمبير، والتي يجب أن توفر طاقة كبيرة للاستخدام المطول. سيأتي الجهاز Doogee R10 أيضًا مع حقيبة جلد TPU في عبوة البيع بالتجزئة الخاصة به.

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