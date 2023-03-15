شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو برنامج الدفاع الكوكبى للأرض؟ وكيف نعرف بوجود خطر من الكواكب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه موقع space عدة أسئلة إلى "دافيد فارنوكيا " هو مهندس ملاحة في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا حول برنامج الدفاع الكوكبي الذي تنفذه وكالة ناسا مع بعض الموسسات العالمية للدفاع عن كوكب الأرض ضد أي أخطار متوقعة من تصادم المذنبات والكويكبات.

كيف نعرف ما إذا كان هناك أي شيء على سبيل المثال الكويكبات أو المذنبات في مسار تصادم مع الأرض؟

من خلال اكتشاف أكبر عدد ممكن من الكويكبات والمذنبات، في أقرب وقت ممكن، وتقييم المكان الذي يتجهون إليه، ولحسن الحظ ، يمكن التنبؤ بحركة الكويكبات والمذنبات تمامًا، ويجب أن نكون قادرين على تحديد ما إذا كان أي منها في مسار تصادم مع الأرض قبل سنوات عديدة، ولكن علينا اكتشاف هذه الأشياء أولاً، ثم تعقبها، لهذا السبب مولت ناسا تلسكوبات كبيرة لمسح السماء كل ليلة واكتشاف أكبر عدد ممكن من الكويكبات والمذنبات.

بمجرد اكتشاف جسم ما ، نستخدم قياسات التتبع لتقدير مداره حول الشمس، بالنسبة لمعظم الأجسام، لا يقترب المدار كثيرًا من مدار الأرض ويمكننا بسرعة استبعاد أي تصادم، ومع ذلك، فإن بعض هذه الأجسام، التي تسمى "الأجسام القريبة من الأرض" (NEOs) ، تتبع المدارات التي يمكن أن تنقلها إلى منطقة الأرض من النظام الشمسي، وتحتاج إلى تحليل أكثر تفصيلاً، لذلك، نحن نتتبع الأجسام القريبة من الأرض عن كثب ونرسم بدقة مسارها المستقبلي، لتقييم ما إذا كان من الممكن في الواقع الاقتراب جدًا من الأرض ، وربما حتى الاصطدام، مع حصولنا على المزيد من البيانات، نقوم بتحسين حسابات المسار حتى نتمكن من استبعاد (أو في) تأثير على الأرض بشكل قاطع.

ما حجم الكويكب الذي سيدمر الأرض؟

لا يوجد جسم قريب من الأرض كبير بما يكفي "لتدمير" الأرض حتى الان، ولا توجد كويكبات ومذنبات كبيرة بما يكفي للقيام بذلك، والتي تأتي في أي مكان بالقرب من كوكبنا، لكن قد تسأل "ما حجم الكويكب الذي قد يتسبب في كارثة عالمية؟"

الكويكبات التي يبلغ حجمها كيلومتر واحد [0.62 ميل] أو أكبر لديها القدرة على التسبب في كارثة عالمية إذا ضربت الأرض، لهذا السبب، كلف الكونجرس الأمريكي ناسا في عام 1998 باكتشاف وتتبع أكثر من 90٪ من الأجسام القريبة من الأرض التي يزيد حجمها عن كيلومتر واحد، وتم الوفاء بهذا التفويض الأولي منذ أكثر من 10 سنوات، وخلصت وكالة ناسا إلى أن أيا من هذه الأجسام الكبيرة المكتشفة ،لا تشكل أي تهديد بالتأثير على مدار القرن المقبل.

هل يمكن أن يضرب مذنب الأرض؟

على الرغم من عدم وجود مذنب معروف يمثل تهديدًا تصادمًا في المستقبل المنظور، إلا أن تأثيرات المذنب ممكنة ، وإن كانت نادرة للغاية، هناك عدد من المذنبات أقل بكثير من الكويكبات، ومداراتها تجعلها قريبة من الأرض بشكل أقل تكرارًا، لذلك تمثل المذنبات حوالي 1٪ من إجمالي مخاطر التأثير.

ما العوامل التي تؤثر على ما إذا كان الجسم يعتبر تهديدًا للأرض؟

العاملان الرئيسيان هما مدار الجسم وحجمه، إذا لم يكن لمسار الجسم فرصة لتقاطع الأرض، فهذا لا يمثل تهديدًا،إذا كان من المحتمل أن يؤثر مسار الكائن ، فنحن بحاجة إلى النظر في حجمه، سوف تتفكك الصدمات الصغيرة التي يبلغ حجمها بضعة أمتار أو أقل في الغلاف الجوي، ولا تسبب أي ضرر للأرض، يمكن أن تتسبب الأجسام التي يبلغ حجمها عشرات الأمتار في حدوث أضرار موضعية، وضرر على نطاق إقليمي يصل إلى 100 متر أو أكثر، وضرر عالمي يبلغ كيلومتر واحد أو أكثر، الخبر السار هو أن التردد المتوقع للتأثيرات على الأرض ينخفض بشكل كبير بالنسبة للأجسام الأكبر والأكبر، على سبيل المثال، لا تؤثر الأجسام التي يزيد حجمها عن كيلومتر واحد على الأرض بشكل متكرر أكثر من كل عدة مئات من آلاف السنين، في المتوسط. أحداث الارتطام مثل نيزك تشيليابينسك عام 2013، والذي كان حجمه حوالي 20 مترًا فقط ، تحدث في نطاقات زمنية بمعدل مرة كل عدة عقود، في المتوسط.

ما هو نظام دفاع كوكب الأرض الحالي؟

لا يركز معظم نظام الدفاع الحالي للكوكب على الدفاع النشط ولكن على تحديد المخاطر المحتملة، تشارك العديد من المنظمات، بما في ذلك وكالة ناسا و CNEOS التابعة لها، في تتبع وتصنيف الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) في عام 2022، أصبحت مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART) التابعة لوكالة ناسا أول من يختبر طريقة عملية لانحراف الأجسام القريبة من الأرض، مما يدل على قدرة الوكالة على استهداف وإرسال مركبة فضائية للتصادم مع جسم في الفضاء، وبالتالي تغيير مسارها.

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تشمل المنظمات الدولية التي تعمل في مجال الدفاع الكوكبي الشبكة الدولية للتحذير من الكويكبات، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ،تشارك كلتا المنظمتين في مؤتمرات التخطيط العالمي وتمارين الدفاع عن الكواكب، يحتفظ مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي ،بقوائم الأجسام القريبة من الأرض و "الاقتراب القريب".