تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات رقاقة Exynos 2300 القادمة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات رقاقة Exynos 2300 القادمة من سامسونج الذي يضم نواة Cortex-X3 بسرعة 3.09GHz.

قدمت سامسونج سلسلة Galaxy S23 هذا العام برقاقة كوالكوم فقط، حيث تخطت العملاق الكوري إطلاق إصدار جديد من سلسلة معالجات Exynos لهواتف S23.

وتشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونج تعمل بالشراكة مع جوجل لتطوير إصدر جديد من سلسلة رقاقات Exynos بآداء أقوى.

ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات رقاقة Exynos 2300 القادمة من سامسونج والتي تعرف برمز”Quadra”، على أن تنقسم الأنوية إلى 1+4+4، على أن تدعم 4 من الأنوية تعزيز كفاءة إستهلاك الطاقة، بينما تدعم 4 من الأنوية تعزيز الآداء، على أن يأتي المعالج بنواة Cortex-X3 رئيسية بآداء قوي.

كما تشير التسريبات إلى أن نواة Cortex-X3 الرئيسية بسرعة 3.09GHz، كما تأتي الرقاقة بكرت شاشة بتصميم مخصص بمعمارية AMD RDNA 2.

وتوضح التسريبات أن أنوية Cortex-A715 التي تستهدف تعزيز الآداء تأتي بسرعة 2.65GHz، من جانب أخر تأتي أنوية Cortex-A510 لتعزيز كفاءة إستهلاك الطاقة بسرعة 2.1GHz، كما يضم المعالج كرت شاشة Samsung Xclipse 930.

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