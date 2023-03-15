تكنولوجيا: هاتف Realme C33 2023 ينطلق في السوق الهندي بسعة 128 جيجا بايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Realme في السوق الهندي عن هاتف Realme C33 2023 بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، وقدرة بطارية 5000 mAh، وسعر يبدأ من 122 دولار تقريباً.

يتميز هاتف Realme C33 2023 بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، وجودة عرض HD+، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Unisoc T612، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بتقنية Dirac 3.0 في الصوتيات.

كما يدعم هاتف Realme C33 2023 بطارية بقدرة 5000 mAh، وشاحن بقدرة 10W، أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI S ونطام تشغيل Android 12.

أيضاً يدعم الهاتف الإتصال بشبكات 4G VoLTE، ويتميز بمنفذ microUSB للشحن، وبمدخل 3.5مم للسماعات، ويتوفر الهاتف بألوان الأسود، والأزرق وأيضاً اللون الذهبي بسعر يبدأ من 122 دولار تقريباً للنموذج الرئيسي من الهاتف.

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