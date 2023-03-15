تكنولوجيا: وان بلس تكشف عن هاتف Nord CE 3 Lite في 4 من شهر أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Max Jambor” على خطط وان بلس لإطلاق هاتف Nord CE 3 Lite في حدث يعقد في 4 من أبريل المقبل.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Nord CE 3 Lite يختلف عن إصدارات وان بلس Nord 3 وNord CE 3، ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف OnePlus Nord 3 يأتي برقاقة معالج Dimensity 9000، ويضم شاشة بحجم 6.72 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

من جانب أخر يأتي Nord 3 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، أيضاً يأتي هاتف Nord CE 3 بنفس المواصفات في الشاشة وإعدادات الكاميرة وأيضاً البطارية، بينما يختلف في المعالج حيث يضم هذا الإصدار معالج Snapdragon 782G.

من جانب أخر لم توضح التسريبات تفاصيل مواصفات Nord CE 3 Lite، إلا أن التسريبات تؤكد على أن الهاتف يأتي بمواصفات مختلفة عن الإصدارات الأخرى، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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