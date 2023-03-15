علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وان بلس تكشف عن هاتف Nord CE 3 Lite في 4 من شهر أبريل

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Max Jambor” على خطط وان بلس لإطلاق هاتف Nord CE 3 Lite في حدث يعقد في 4 من أبريل المقبل. 

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Nord CE 3 Lite يختلف عن إصدارات وان بلس Nord 3 وNord CE 3، ولقد أوضحت التسريبات السابقة أن هاتف OnePlus Nord 3 يأتي برقاقة معالج Dimensity 9000، ويضم شاشة بحجم 6.72 إنش، ومعدل تحديث 120Hz. 

من جانب أخر يأتي Nord 3 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية التي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل. 

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، أيضاً يأتي هاتف Nord CE 3 بنفس المواصفات في الشاشة وإعدادات الكاميرة وأيضاً البطارية، بينما يختلف في المعالج حيث يضم هذا الإصدار معالج Snapdragon 782G. 

من جانب أخر لم توضح التسريبات تفاصيل مواصفات Nord CE 3 Lite، إلا أن التسريبات تؤكد على أن الهاتف يأتي بمواصفات مختلفة عن الإصدارات الأخرى، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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