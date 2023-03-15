تكنولوجيا: رصد هاتف Asus ROG Phone 7 في منصة Geekbench و3C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لإطلاق إصدار جديد من الهواتف المخصصة للألعاب بعنوان ROG Phone 7، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench وأيضاً 3C.

ولقد ظهر هاتف ROG Phone 7 في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم AI2205_B، ورقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 ثماني الأنوية والذي سجل سرعة تصل إلى 3.19GHz، وسرعة أساسية 2.8GHz، ويضم المعالج كرت شاشة Adreno 740.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 13 مثبت مسبقاً، وواجهة ROG.

ولقد سجل الهاتف 2022 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و5719 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، بينما رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم AI2205_A، وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن نموذج AI2205_B يستهدف السوق الصيني، بينما ينطلق نموذج AI2205_A من هاتف ROG Phone 7 للأسواق العالمية.

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