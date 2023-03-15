تكنولوجيا: OnePlus تتصدر الصناعة بنسبة نمو مبيعات قدرها 260٪ على أساس سنوي في عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الوقت الذي يقوم فيه المستهلكون في جميع أنحاء العالم بتمديد دورة استبدال الهواتف الذكية الخاصة بهم، تمكنت إحدى الشركات المصنعة للهواتف الذكية من كسر هذا الاتجاه وتحقيق نمو معاكس في المبيعات.

فقد أعلنت OnePlus، بقيادة Li Jie، أنها حققت نموًا في المبيعات على أساس سنوي بنسبة 260٪ في عام 2023، مما يجعلها العلامة التجارية الأسرع نموًا للهواتف الذكية.

يعزو Li Jie هذا النجاح إلى استراتيجية الشركة ذات العلامة التجارية المزدوجة وإصدار ثلاثة هواتف قوية مثل؛ OnePlus 11 و OnePlus Ace 2 و OnePlus Ace 2V. تم الإشادة بهذه الهواتف لقوتها وقدرتها على تحمل التكاليف وشعبيتها بين المستهلكين في النطاق السعري بين 300 و 700 دولار.

وعلى الرغم من مواجهة الجدل والتحديات، ظلت OnePlus ثابتة في التزامها بإنشاء منتجات جيدة لمستخدميها.

وعلاوةً على شكر المستخدمين على دعمهم، وعد Li Jie أيضًا بمزيد من المفاجآت من OnePlus في الأيام القادمة من عام 2023.

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