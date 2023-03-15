تكنولوجيا: هواوي تؤكد رسمياً على خططها لإطلاق سلسلة P60 و هاتف Mate X3 في 23 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت هواوي إعلان تشويقي جديد أكدت من خلاله على خططها لعقد حدث في 23 من مارس لكشف النقاب عن سلسلة هواتف P60 وهاتف Mate X3 القابل للطي.

تستعد شركة هواوي لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة المميزة من سلسلة Huawei P إلى جانب إصدار جديد من هواتف الشركة القابلة للطي.

وتتضمن سلسلة P60 القادمة الإصدار الرئيسي مع إصدار P60 Pro وأيضاً P60 Ultra، ولقد كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات سلسلة P60، حيث تدعم هواوي هذه السلسلة بتقنية الكاميرة المطورة من الشركة “XMAGE”، على أن تتضمن هذه الإصدارات الترقية الجديدة XMAGE 2.0.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف P60 Pro يأتي بمستشعر Sony IMX888 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر Sony IMX858 بدقة 50 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي مستشعر OV64B Omnivision الثالث بعدسات telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى 3.5 مرة.

كما يدعم P60 Pro رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، بينما يضم الإصدار الرئيسي رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1، على أن تدعم هذه الإصدارات من الرقاقات الإتصال بشبكات 4G فقط.

ويضم P60 Pro شاشة OLED بحجم 6.6 إنش، بمعدل تحديث 120Hz، ودقة 1440 بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 100W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

المواصفات المتوقعة لهاتف Mate X3

ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت حتى الآن أن هاتف Mate X3 القابل للطي يأتي بشاشة 2K، على أن يضم رقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1.

كما يدعم Mate X3 بطارية بقدرة 4800 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر Sony IMX766 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر Sony IMX688 بزوايا عرض واسعة، ومستشعر IMX351 مع عدسات periscope.

أيضاً من المقرر أن ينطلق Huawei Mate X3 بنطام تشغيل HarmonyOS، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف الإتصال بالأقمار الإصطناعية، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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