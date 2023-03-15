تكنولوجيا: لينوفو تطلق جهاز Xiaoxin 14 2023 Ryen بكاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة لينوفو الإصدار الخاص Xiaoxin 14 2023 Ryen الذي يأتي بتصميم معدني، ويدعم تقنية التسجيل بالتعرف على الوجه، وأيضاً يضم كاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل.

كانت شركة لينوفو قد أطلقت جهاز Xiaoxin 14 2023 في السوق الصيني خلال شهر فبراير الماضي، واليوم تقدم الشركة إصدار Lenovo Xiaoxin 14 2023 Ryzen للأسواق.

ويعد التغيير الرئيسي في هذا الإصدار في رقاقات AMD حيث يدعم الجهاز رقاقة AMD Ryen 5 7530U، التي ترتكز على معمارية Zen 3 بدقة تصنيع 7 نانومتبر، وتضم 6 من الأنوية و12 threads، وذاكرة تخزين مؤقت L3 عند 16 ميجابت، وتقدم الرقاقة سرعة 4.5GHz.

أيضاً يتميزXiaoxin 14 2023 Ryen بشاشة LCD بحجم 14 إنش، وبدقة 1920 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة أبعاد 16:10، أيضاً يتميز الجهاز بتصميم معدني بسماكة 16.9مم، ووزن 1.46 كجم.

من جانب أخر يأتي الجهاز باثنان من منافذ USB C، مع اثنان من منافذ USB A، ومدخل HDMI، مع فتحة لقارئ بطاقة MicroSD، ومدخل 3.5مم للسماعات، كما يدعم الجهاز تقنية التعرف على الوجه من خلال ماسح IR في الكاميرة، كما تأتي كاميرة webcam بدقة 1080 بيكسل.

ويضم الجهاز مكبرات صوتية بتقنية Dolby Atmos، ونظام تشغيل Windows 11، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 56.6Wh، وشاحن USB PD بقدرة 65W.

أيضاً ينطلق الجهاز بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام بقنوات ثنائية، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة PCIe NVMe SSD، على أن يتوفر الجهاز بسعر580 دولار.

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