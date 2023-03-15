تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان الرسمي عن هاتف Xiaomi 13 Ultra في شهر مايو المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في الكشف عن تفاصيل جديدة حول إصدار شاومي المرتقب Xiaomi 13 Ultra، ولقد أوضحت أحدث التسريبات خطط الشركة لإطلاق هذا الإصدار في حدث يعقد في شهر مايو.

قدمت العملاق الصيني هواتف Xiaomi 13 وXiaomi 13 Pro للأسواق العالمية مؤخراً، ومن جديد تستعد شاومي لإطلاق إصدار جديد بمواصفات أعلى من السلسلة والذي ينطلق بعنوان Ultra.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة من “SnoppyTech” لتكشف عن الموعد المنوقع للإعلان عن 13 Ultra، حيث تقدم شاومي الهاتف في شهر مايو.

أيضاً من المتوقع أن تقدم شاومي هذا الإصدار مع سلسلة أجهزة Xiaomi Pad 6 اللوحية الجديدة، حيث أكدت التقارير السابقة على أن شاومي لم تنتهي من تطوير الأجهزة لإطلاقها في مارس أو أبريل.

يذكر أن شاومي تخطط لإطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra للأسواق العالمية على غرار هواتف Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro، على أن ينطلق إصدار Ultra بمستوى تسعير أعلى من 1299 يورو وهو السعر الذي قدم به هاتف Pro للأسواق العالمية.

أيضاً كشفت التسريبات عن بعض مواصفات إصدار Ultra الذي ينطلق بشاشة E6 AMOLED بجودة عرض WHD+، ومعدل تحديث 120 Hz، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار تحسينات في التكبير، مع مستشعر بحجم 1 إنش.

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