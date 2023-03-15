تكنولوجيا: MediaTek تستعد قريباً لإطلاق رقاقة معالج Dimensity 9000 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد من “Digital Chat Station” عن خطط MediaTek للإعلان قريباً عن رقاقة Dimensity 9000 Plus.

قدمت وان بلس وOppo عدد من الإصدارات المميزة للأسواق برقاقات MediaTek، إلا أن بعض من هذه الإصدارات يقتصر على السوق الصيني على غرار هاتف OnePlus Ace 2V.

ويؤكد التقرير الجديد على خطط شركة MediaTek لإطلاق الترقية الجديدة بعنوان Dimensity 9000 Plus قريباً للأسواق، ومن المتوقع وفقاً للتقرير الجديد أن يقدم المعالج المرتقب في عدد من إصدارات Oppo ووان بلس التي تقدم في الأسواق العالمية.

يذكر أن التسريبات لم تقدم في الوقت الراهن تفاصيل دقيقة حول رقاقة 9000 Plus القادمة أو الترقية التي تقدم من الشركة في هذا الإصدار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار لاحقاً.

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