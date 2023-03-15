تكنولوجيا: تفاصيل جديدة حول جهاز الألعاب القادم من سوني PlayStation 6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول عملية تطوير إصدار سوني القادم من أجهزة الألعاب PlayStation 6.

قدمت شركة سوني جهاز PS5 للأسواق بترقية جديدة في عالم الألعاب، لذا حقق هذا الإصدار أرقام قياسية في المبيعات رغم مشاكل سلاسل التوريد التي واجهتها الشركة خلال الفترة الماضية، ولقد تخطى PS5 بالفعل نسبة المبيعات التي حققها الإصدار السابق PS4 خلال نفس الفترة.

كما أكدت سوني على أن PS5 حقق مبيعات 13.4 مليون وحدة بدءاً من يوليو 2021، لذا يعد الأسرع في تحقيق نسبة كبيرة في المبيعات مقارنة بإصدارات سوني الأخرى من أجهزة الألعاب.

وتتجه الأنظار الآن إلى إصدار سوني القادم PS6 الذي يأتي بترقية ومميزات أكثر، ولقد كشفت تغريدة نشرت على منصة تويتر عبر “WorryWartGamer” عن أن سوني تبدأ في تعيين مصمم لوحدة التحكم في الألعاب الجديدة PlayStation 6، كما أكدت التسريبات على أن “Mark Cerny” الذي قاد عملية تصميم PS5 هو المرشح الأول لشركة سوني.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن سوني لن تقدم PS6 للأسواق قبل عام 2028، إلا أن سوني تخطط للبدء في عملية تطوير جهاز الألعاب بالفعل.

من جانب أخر أوضحت قناة “RedGamingTech” على منصة اليوتيوب أن سوني قامت بإلغاء خططها لإطلاق جهاز PlayStation 5 Pro وذلك نتيجة للموارد المحدودة لشركة سوني التي تستهدف بها الشركة التركيز على تطوير البرمجيات والتسويق لجهاز الألعاب القادم PS6.

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