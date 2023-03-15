شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتأثر قطاع الفضاء بانهيار بنك وادى السيليكون؟.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهيار بنك وادي السيليكون (SVB)، وهو مؤسسة تشارك في الاستثمار والقروض والخدمات المصرفية التقليدية للعديد من شركات التكنولوجيا، يمكن أن يكون له آثار مضاعفة عبر صناعة الفضاء.

وأعلنت وزارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا عن إغلاق SVB يوم الجمعة (10 مارس)، وكشفت أيضًا عن تعيين مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية (FDIC) كمستلم للبنك.

وجاء في بيان الإدارة: "سيتمكن جميع المودعين المؤمن عليهم من الوصول الكامل إلى ودائعهم المؤمنة في موعد أقصاه يوم الاثنين، 13 مارس 2023، وستدفع FDIC للمودعين غير المؤمن عليهم عائدًا مقدمًا خلال الأسبوع المقبل".

من بين شركات قطاع الفضاء التي يمكن أن تتأثر هي Rocket Lab، والتي أفادت SpaceNews لديها رصيد إجمالي يبلغ حوالي 38 مليون دولار مع SVB ومقرها كاليفورنيا، يمثل هذا 7.9 ٪ من إجمالي النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتداول للشركة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022.

أصبح SVB البنك المفضل للعديد من شركات التكنولوجيا الناشئة، وذلك بفضل فهمه العميق للظروف التي تواجهها تلك الشركات مقارنة بالبنوك الأخرى، وكان الطلب على SVB مرتفعًا بشكل خاص خلال جائحة COVID؛ أدت صدمة السوق الأولية للوباء إلى فترة ازدهار للشركات الناشئة ومقدمي التكنولوجيا الراسخين، وذلك بفضل زيادة إنفاق المستهلكين على الأدوات والخدمات الرقمية.

وفي قطاع الفضاء، تلقت Astra و Planet و Redwire و Rocket Lab قروضًا من SVB وسددت تلك الأموال عندما تم طرحها للاكتتاب العام من خلال عمليات الدمج مع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، حسبما أفادت Space News نقلاً عن التقارير السنوية الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وبشكل عام، كانت الشركات التي لديها حسابات SVB تطمئن المستثمرين إلى أن الوضع الحالي يمكن التحكم فيه.

وقال رائد أعمال غير معروف في قطاع الفضاء لـ SpaceNews: "إنه وضع خطير للغاية، رصيدنا فجأة لا يتجاوز 450 دولارًا، لم يكن هناك اتصال من SVB حتى بعد أن أصبح الحدث معروفًا، ولا يمكن الوصول إلى مسؤول اتصال SVB الأساسي لدينا، والذي كان منتبهًا جدًا في الماضي، بأي وسيلة إنه أمر مروع."

وأبقت شركة رجل الأعمال رصيدها أقل من 250 ألف دولار حد تأمين مؤسسة التأمين الفيدرالي، لكنهم لا يعرفون متى سيستعيدون الوصول إلى أموالهم أو كيف سيتم تنسيق العمليات التنظيمية، والتي قال المصدر إنها "مهمة لعمل الطيران الدولي".

وقال رائد الأعمال لـ SpaceNews: "يمكنني فقط أن أتخيل الحالة الذهنية للشركات الناشئة التي كان لديها تمويل من الأسهم أو أموال الإيرادات في SVB، ومن المحتمل أن يكون هذا أعلى بكثير من حد FDIC القديم البالغ 250 ألف دولار أمريكي، كيف سيحصلون حتى على كشوف المرتبات هذا الأسبوع، ناهيك عن الاستمرار في العمليات؟"

وصرح نائب الرئيس السابق لشركة Momentus Space لتطوير الأعمال ، Negar Feher لـ SpaceNews أن إغلاق SVB لن يؤثر على الأرجح على النظام البيئي للفضاء على المدى الطويل، ولكن فيهر قال: "يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على التدفق النقدي لبعض الشركات الناشئة على المدى القريب حيث يكافحون من أجل إخراج أصولهم".

وبدأ انهيار بنك SVB، الذي ولد في قلب وادي السيليكون قبل أربعة عقود، يوم الأربعاء (8 مارس)، عندما أعلن عن زيادة رأس المال بقيمة 1.75 مليار دولار، وأبلغ البنك المستثمرين أنه بحاجة إلى سد فجوة ناجمة عن بيع بعض سنداته لتعويض النقص في النقد المتوفر، حسبما أفادت صحيفة The Guardian، ولكن هذا أدى إلى اندفاع الطلب من العملاء الذين كانوا كذلك، قلق من أن SVB كان يعاني من نقص في رأس المال وبدأ في سحب الأموال بشكل جماعي.