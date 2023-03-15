تكنولوجيا: محاولات التدخل من الحكومة الأمريكية تنعش سوق العملات المشفرة بعد الأزمة الأخيرة

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ووفقا لما ذكره موقع "Forbes"، تم تحفيز انتعاش سعر البيتكوين من قبل وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) التي أعلنت يوم الأحد أن جميع ودائع بنك وادي السيليكون (SVB) ستتم حمايتها بعد فشل البنك، وانتشر الأمر بالفعل إلى بنك Signature الصديق للعملات ومقره نيويورك.
قال بيان مشترك صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ووزارة الخزانة الأمريكية، إن جميع المودعين الذين استخدموا Signature Bank سيصبحون بأمان، "إننا نعلن أيضًا عن استثناء منهجي مماثل للمخاطر لبنك Signature بنيويورك، والذي تم إغلاقه اليوم من قبل سلطة إصدار المواثيق التابعة للولاية، وسيتم جعل جميع المودعين في هذه المؤسسة كاملين.
كما هو الحال مع قرار Silicon Valley Bank، وقال البيان المشترك لبنك الاحتياطي الفيدرالي / مؤسسة التأمين الفيدرالية / الخزانة إن الخسائر سيتحملها دافع الضرائب.
اضطر بنك وادي السيليكون إلى البدء في بيع السندات الحكومية التي اشتراها خلال السنوات القليلة الماضية بخسارة لتغطية زيادة طلبات السحب، وانخفضت قيمة السندات مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
لم يعد محللو Goldman Sachs يتوقعون الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث أشار كبير الاقتصاديين في عملاق وول ستريت يان هاتزيوس إلى "الضغط الأخير في النظام المصرفي"، وفقًا لملاحظة للعملاء اطلعت عليها فوربس.
وكان انخفض سعر البيتكوين بنسبة 10٪ هذا الأسبوع بسبب فشل بنك Silvergate الصديق للعملات المشفرة، مما أدى إلى القضاء على 100 مليار دولار من سوق العملات المشفرة المجمعة حيث أن سعر العملات المشفرة واجه السقوط.