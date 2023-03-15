شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محاولات التدخل من الحكومة الأمريكية تنعش سوق العملات المشفرة بعد الأزمة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتعش سوق البيتكوين والعملات المشفرة بعد أن قالت الحكومة الأمريكية إنها ستتدخل لمنع انتشار أزمة مصرفية محتملة، حيث شكل سعر البيتكوين والإيثريوم الأرضية التي فقدوها منذ يوم الجمعة بينما استعادت العملة المستقرة USDC في Circle ربط عملتها بالدولار.

ووفقا لما ذكره موقع "Forbes"، تم تحفيز انتعاش سعر البيتكوين من قبل وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) التي أعلنت يوم الأحد أن جميع ودائع بنك وادي السيليكون (SVB) ستتم حمايتها بعد فشل البنك، وانتشر الأمر بالفعل إلى بنك Signature الصديق للعملات ومقره نيويورك.

قال بيان مشترك صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) ووزارة الخزانة الأمريكية، إن جميع المودعين الذين استخدموا Signature Bank سيصبحون بأمان، "إننا نعلن أيضًا عن استثناء منهجي مماثل للمخاطر لبنك Signature بنيويورك، والذي تم إغلاقه اليوم من قبل سلطة إصدار المواثيق التابعة للولاية، وسيتم جعل جميع المودعين في هذه المؤسسة كاملين.

كما هو الحال مع قرار Silicon Valley Bank، وقال البيان المشترك لبنك الاحتياطي الفيدرالي / مؤسسة التأمين الفيدرالية / الخزانة إن الخسائر سيتحملها دافع الضرائب.

كانت الأزمة في بنك وادي السيليكون الأسبوع الماضي ناجمة جزئياً عن برنامج الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية في الوقت الذي يكافح فيه لخفض التضخم المتصاعد، وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة أعلى مما كان يتوقعه السوق، ومع ذلك، تتوقع السوق الآن أن انهيار بنك وادي السيليكون سيجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إيقاف برنامجه السريع لرفع أسعار الفائدة.

اضطر بنك وادي السيليكون إلى البدء في بيع السندات الحكومية التي اشتراها خلال السنوات القليلة الماضية بخسارة لتغطية زيادة طلبات السحب، وانخفضت قيمة السندات مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

لم يعد محللو Goldman Sachs يتوقعون الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث أشار كبير الاقتصاديين في عملاق وول ستريت يان هاتزيوس إلى "الضغط الأخير في النظام المصرفي"، وفقًا لملاحظة للعملاء اطلعت عليها فوربس.

وكان انخفض سعر البيتكوين بنسبة 10٪ هذا الأسبوع بسبب فشل بنك Silvergate الصديق للعملات المشفرة، مما أدى إلى القضاء على 100 مليار دولار من سوق العملات المشفرة المجمعة حيث أن سعر العملات المشفرة واجه السقوط.