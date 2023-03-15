شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تنشئ صورة باستخدام الذكاء الاصطناعى عبر محرك بحث "بينج" والان مع تفاصيل الخبر
تعمل الميزة بشكل عام بناءً على ما طلب المستخدمون من Bing إنشاؤه من حيث الصورة ، ويقوم مُنشئ الصور AI من Bing بإنشاء الصورة بناءً على الاستعلام الذي ذكره المستخدم في مربع النص.
فيما يلي خطوات استخدام Bing AI-Image Creator لإنشاء الصور:
-اذهب إلى موقع Bing AI-Image Creator وذلك من خلال الذهاب لموقع بينج، ثم الضغط على خيار الصور في الأعلى، ثم انقر فوق الزر AI-Image Creator في الجانب الأيمن من الصفحة.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك
- لاستخدام Bing AI-Image Creator ، تحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft الخاص بك، إذا لم يكن لديك واحد ، يمكنك إنشاء واحد مجانًا، هذه الخطوة ضرورية للوصول إلى ميزات الأداة.
- اكتب الاستعلام الخاص بك
- في مربع النص ، ابدأ في كتابة الصورة التي تريد أن ينشئها Bing AI-Image Creator لك، على سبيل المثال ، تسأل أشياء مثل "تمثال نصفي من الرخام الأبيض للإنسان على خلفية صفراء ، ثلاثي الأبعاد".
- اضغط على زر إنشاء
- بمجرد أن تكون جاهزًا للاستعلام الخاص بك ، انقر فوق الزر إنشاء
- انتظر حتى يتم إنشاء منشئ صور Bing AI
- بعد ذلك ، سيبدأ Bing في إنشاء الصورة. انتظرها.
- قم بتنزيل صورتك
- بمجرد إنشاء الصور ، قم بتنزيل الصورة التي تريدها.