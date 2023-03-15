تكنولوجيا: روبوت Enabot EBO X يحقق ما يقرب من 20 ضعف هدفه في حملة Kickstarter

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Enabot الروبوت المنزلي الخاص بها EBO X في حملة Kickstarter، ويعتبر EBO X نسخة مطورة من سلفه Air، مع كاميرا 4K بدلاً من FHD الخاص بالروبوت.

ووفقًا لذلك، تؤكد Enabot أن الروبوت يجمع بين جميع ميزات مكبر الصوت الذكي، وشاشة الرعاية الصحية عن بعد القديمة، والرفيق الإلكتروني للحيوانات الأليفة في جهاز واحد؛ وإن كان ذلك في حزمة يمكن أن تتحرك من تلقاء نفسها داخل المنزل باستشعار “دقيق”.

يحتوي الجهاز على كاميرا 4K “ثابتة” لميزات الأمان وتدعم Alexa للمساعدة الصوتية، ومع ذلك يمكنها أيضًا التكبير/التصغير بشكل مستقل حول المنزل على عجلاتها بفضل “V-SLAM”.

تم تصنيف هذه القدرات، التي تم منحها من خلال شريحة X3M ثنائية النواة “المحسّنة” ذات 5 مراكز TOPS، للقيام بمهام مثل تعقب السقوط، وللمساعدة في إبقاء الحيوانات الأليفة أو الأطفال أو المتسللين بعيدًا عن المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة أو معرضة للخطر في المنزل.

قد يكون EBO X قادرًا أيضًا على مساعدة المستخدم في التشغيل الآلي للمنزل أو البحث الصوتي أو الترفيه العائلي، وذلك بفضل الصوت المدمج Harman Audio الذي تم ضبطه بتنسيق EFX. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض القيود على تصميمها “Sphero-on-Wheels”، خاصة في عدم قدرتها على صعود السلالم أو رؤيتها من ارتفاع أو مسافة.

ولقد جمعت EBO X بالفعل ما يقرب من 2000٪ من هدفها البالغ 10000 دولار أمريكي (أو أقل بقليل من 200000 دولار أمريكي) في حملتها Kickstarter، مع بقاء 41 يومًا.

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