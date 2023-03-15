تكنولوجيا: جوجل ستقوم بتغيير طريقة خروج مستخدمي Pixel من برنامج Android Beta

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل أنها ستطلق البرنامج التجريبي لـ June Feature Drop في 13 مارس 2023. سيتلقى مستخدمو Pixel الموجودون في QPR2 Beta تلقائيًا إصدار Android 13 QPR3 Beta 1 الأسبوع المقبل إذا لم يخرجوا من البرنامج بحلول 13 مارس.

ومع ذلك، فإن الأخبار المهمة هي أن جوجل تغير طريقة الخروج من برنامج Beta دون مسح الهاتف.

في السابق، إذا احتاج المستخدمون الخروج من برنامج Android 13 QPR2 Beta، فكان عليهم تثبيت الإصدار الثابت من QPR2 قبل إلغاء الاشتراك في برنامج Beta.

ولكن الآن، إذا كانوا يريدون الإصدار الثابت من QPR2، فسيحتاجون إلى الخروج من برنامج Beta أولاً. وللقيام بذلك، سيحتاج المستخدمون إلى الانتقال إلى www.google.com/android/beta قبل 13 مارس، والنقر على المستطيل الذي يقول “عرض أجهزتك المؤهلة”.

سيتم نقلهم بعد ذلك إلى صورة لجهاز Pixel الخاص بهم مع وجود جملة “إلغاء الاشتراك” تحتها. بمجرد النقر على الزر، سيتم خروجهم على الفور.

طالما تجاهل المستخدمون جميع أزرار الرجوع إلى إصدار أقدم الأخرى، فلن يجبرهم إلغاء الاشتراك على مسح هواتفهم. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المستخدمين انتظار الإصدار الثابت لتحديث QPR2 ليتم إصداره في وقت لاحق من هذا الشهر.

إذا رفض المستخدمون إلغاء الاشتراك، فلن يتلقوا الإصدار الثابت من QPR2. وإذا لم يتمكنوا من الانتظار للعودة إلى أحدث إصدار عام، فيمكنهم ببساطة النقر فوق “الرجوع إلى إصدار سابق من تحديث OTA”، ولكن القيام بذلك سيجبر المستخدمين على مسح هواتفهم.

وإذا لم يفعلوا شيئًا على الإطلاق، فسيتلقى المستخدمون تحديث QPR3 Beta 1 يوم الاثنين وسيضطرون إلى الالتزام ببرنامج Beta حتى الخامس من يونيو عندما يجب أن تصدر جوجل June Feature Drop، ما لم يرغب المستخدمون في مسح هواتفهم.

يعد هذا تغييرًا مهمًا، إذ تريد جوجل التأكد من أن المستخدمين لا يمسحون بياناتهم عن طريق الخطأ.

المصدر

اعلان





