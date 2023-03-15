تكنولوجيا: أحدث تسريب لهاتف Google Pixel 7a يكشف عن تصميم الكاميرا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق مجموعة Google Pixel لأول مرة في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، قطعت هواتف Pixel شوطًا طويلاً. وتعتبر الهواتف معروفة على نطاق واسع بواجهة المستخدم النظيفة والكاميرات عالية الجودة والتكامل مع خدمات برامج جوجل.

تتضمن مجموعة Pixel كلاً من الأجهزة الرئيسية، مثل Pixel 7 و Pixel 7 Pro، بالإضافة إلى المزيد من الخيارات متوسطة التكلفة مثل Pixel 6a. عادةً ما تأتي أحدث هواتف Pixel مع ميزات وتحديثات جديدة، بما في ذلك المعالجات الأسرع وأنظمة الكاميرا المحسّنة والبرامج المحدّثة.

تصدر جوجل أيضًا تحديثات أمنية وبرامج منتظمة لأجهزة Pixel لضمان تجربة مستخدم سلسة وآمنة، وهي نقطة بيع ضخمة لمستخدم الهاتف الذكي العادي. والآن، تسريب معلومات جديدة ومثيرة عن هاتف Pixel 7a على الانترنت.

قدمت التسريبات بعض اللمحات عن هاتف جوجل الذكي التالي. فيؤكد التسريب أن الجهاز سيحتوي على ترقية في الذاكرة العشوائية، بالإضافة إلى بعض التغييرات الرئيسية في التصميم.

من المتوقع أن يكون هاتف Pixel 7a لهذا العام ترقية كبيرة عن الإصدارات السابقة، حيث يضم معالج Tensor G2 من Pixel 7 و Pixel 7 Pro، وشحن لاسلكي بقوة 5 واط، وترقية للكاميرا تتضمن كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الوسع بدقة 12 ميجابكسل.

يبدو أن الجهاز يحمل أيضًا تشابهًا قويًا مع Pixel 7 القياسي، مع تصميم شريط كاميرا مشابه وحواف أكثر سمكًا من الامام. ووفقًا للتسريب، سيأتي الهاتف بفتحة SIM واحدة ومنفذ USB-C للشحن وعازل للماء حول درج SIM.

من المتوقع الإعلان عن Pixel 7a رسميًا في حدث Google I/O 2023 في 10 مايو.

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