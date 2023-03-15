تكنولوجيا: أفضل الشواحن اللاسلكية للشحن المتعدد للأجهزة في عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعتبر الشاحن اللاسلكي المتعدد من الملحقات الهامة لشحن أكثر من جهاز بسلاسة وبدون أسلاك. ويحتوي هذا النوع من الشواحن على عدة مخارج شحن تدعم مختلف المعايير، مثل Qi و USB و Lightning و Micro-USB وغيرها، مما يسمح لك بشحن العديد من الأجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس والساعات الذكية وغيرها.

وفي هذه المقالة، سنقوم بسرد أفضل الشواحن اللاسلكية متعددة الأجهزة لعام 2023.

شاحن Belkin BoostCharge Pro مع MagSafe

توفر قاعدة شحن BoostCharge Pro 3-in-1 شحن MagSafe بقوة 15 واط لهاتف آيفون الخاص بك، وشحنًا سريعًا لـ Apple Watch Series 7 ومساحة لأجهزة AirPods أو سماعات أذن أخرى مزودة بأغلفة متوافقة مع Qi.

تأتي القاعدة ثقيلة ومغطاة بالبلاستيك المطاطي وتتضمن ضوء حالة سري لسماعات الأذن. الأهم من ذلك هو انها تدعم أجهزة أكثر مما تعتقد. على الرغم من أن لوحة Pro تستخدم MagSafe، إلا أن التخطيط الأفقي يتيح لك شحن أي هاتف تقريبًا بسرعات منخفضة.

يأتي الجهاز بسعر 150 دولار.

شاحن Logitech Powered Dock

هناك العديد من أجهزة الشحن المتطورة عالية الجودة للاختيار من بينها، ولكن Logitech Powered 3-in-1 Dock يقدم بعض الميزات التي تساعده على التفوق على غيره. يستهلك هذا الشاحن اللاسلكي مساحة صغيرة نسبيًا، ويوفر أجهزة الشحن الأفقية والرأسية المطاطية ما يصل إلى 10 واط أثناء إمساك أجهزتك بإحكام، بحيث يمكنك أنت وشريكك التغلب عليها.

مع ذلك، يأتي الحامل الرأسي غير مناسب تمامًا لجهاز iPhone 13 mini والهواتف الصغيرة الأخرى. وبينما يعمل الحامل العائم مع معظم ساعات أبل، يميل الحامل الأثقل إلى الترهل وقد لا يتم الشحن بشكل صحيح.

يأتي الجهاز بسعر 130 دولار.

شاحن Anker 533 اللاسلكي

يمكنك العثور على الكثير من أجهزة الشحن 3 في 1 بأسعار معقولة. ومع ذلك، فإن القليل منها يقدم الكثير مثل Anker 533 Wireless Charger 3-in-1.

يوفر هذا الشاحن حاملًا رأسيًا بزاوية قابلة للتعديل بقوة 10 واط ويتيح لك شحن Apple Watch إما أفقيًا أو رأسيًا. يوجد أيضًا محول طاقة USB-C بقوة 20 واط في العلبة، لذلك لن تضطر إلى شراء وحدة خارجية أو الاعتماد على الكابلات الخاصة.

ومع ذلك، قد لا يكون لديك مساحة لهاتف ثانٍ. لن يعمل الكبل المرفق مع Series 8 أو SE هنا. ويأتي الجهاز بسعر 58 دولار.

قاعدة الشحن Otterbox

إذا كنت على استعداد لإنفاق المزيد في عالم أبل، فإن شاحن Otterbox 3-in-1 لـ MagSafe يستحق اهتمامك. يمكنك وضع الهاتف وسماعات الأذن وساعة Apple Watch في منطقة مخصصة عادةً لجهاز واحد. يوفر الشاحن محول طاقة USB-C قويًا بشكل مدهش بقوة 36 واط في الصندوق والذي يعمل كخيار سلكي سريع في لمح البصر.

يستبعد الشاحن هواتف Android وأجهزة iPhone الأقدم. ستحتاج إلى إحضار كابل Apple Watch الخاص بك، ولن يعمل منفذ USB-A مع كبلات USB-C المرفقة بالساعات الأحدث. يأتي الجهاز مقابل 80 دولار.

شاحن Mophie اللاسلكي المزدوج

يمكن لقاعدة شحن Mophie Dual اللاسلكية شحن جهازين بما يصل كل منهما إلى 10 واط، مما يجعله اختيارًا رائعًا لمنزل به هاتفين. يجب أن يحافظ سطح القماش المغطى بالمطاط على ثبات أجهزتك، وستؤكد مصابيح الحالة دقة الموضع. يوجد أيضًا منفذ USB-A لتوصيل شاحن ساعتك أو أي جهاز سلكي آخر.

ومع ذلك، لن يتم الشحن بقوة 15 واط، ويٌفضل استخدام USB-C بدلاً من USB-A. يأتي الجهاز بسعر 80 دولار.

شاحن Samsung اللاسلكي المزدوج فائق السرعة

تميل أجهزة الشحن متعددة الأجهزة من الشركات المصنعة للهواتف إلى أن تكون إما خطرة أو مملوكة بدرجة كبيرة، لكن الشاحن اللاسلكي Super Fast من سامسونج (المعروف أحيانًا باسم الشاحن اللاسلكي السريع الثنائي بقوة 15 واط) يكافئ هذا الاتجاه.

فهو صغير الحجم ويوفر شحنًا عالي السرعة لهاتف واحد وملحق واحد، سواء كانت ساعة Galaxy Watch أو سماعات أذن أخرى. ستخفت أضواء الحافظة في الليل، ويتغير لونها للإشارة إلى امتلاء البطاريات.

يوجد إصدارين من الجهاز، واحد بسعر 60 دولار والآخر بـ 70 دولار.

شاحن Mophie 4-in-1 Wireless Charging Mat

هناك عدد قليل من أجهزة الشحن اللاسلكية التي تم تصميمها مع وضع أكثر من شخص في الاعتبار، ولكن شاحن Mophie 4-in-1 Wireless Charging Mat هو الأفضل تقريبًا بين المجموعة.

يمكن لهذا الشاحن التعامل مع ما يصل إلى أربعة أجهزة لاسلكيًا بقدرة 10 واط، بما في ذلك هاتفان وملحقاتان. يوجد أيضًا منفذ USB-A احتياطي لشحن طرز Apple Watch السابقة (باستخدام الحامل المضمن والكابل الخاص بك) أو العناصر السلكية. كما أن سطح القماش وصواني الجهاز الدقيقة وأضواء المؤشر ستجعل من السهل استخدامه.

يأتي الجهاز بسعر 150 دولار.

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