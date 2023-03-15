شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التلسكوب الراديوى يكتشف الجانب المظلم من العصور القديمة للكون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد أداة القمر، التي يطلق عليها اسم التجربة الكهرومغناطيسية على سطح القمر (LuSEE-Night)، أداة استكشاف تم تطويرها بواسطة مختبرات Brookhaven و Lawrence Berkeley الوطنية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، ومختبر علوم الفضاء في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، ووكالة ناسا ومديرية الرسالة العلمية، وسيقوم التلسكوب الراديوي الموجود على الجانب البعيد من القمر بنظر إلى "العصور المظلمة" للكون بعد بضع سنوات من الآن، يمكن أن يساعد تلسكوب لاسلكي صغير على الجانب الآخر من القمر العلماء على النظر إلى الماضي القديم للكون.هذا مانشر على موقع Space

ومن المقرر حاليًا إطلاق LuSEE-Night على مركبة هبوط روبوتية خاصة على سطح القمر في أواخر عام 2025 بعد أن يلامس الجانب البعيد من القمر، سيحاول جمع القياسات الأولى من نوعها من "العصور المظلمة" للكون.

تشير العصور المظلمة إلى وقت في الكون المبكر، ما بين 400000 و 400 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، قبل أن تبدأ النجوم والمجرات في التكون بشكل كامل من الجانب البعيد من القمر، ستستخدم LuSEE-Night هوائيات على متنها، وأجهزة استقبال راديو ومقياس طيف لقياس موجات الراديو الباهتة من العصور المظلمة، بحثًا عما يطلق عليه العلماء إشارة العصور المظلمة.

قال عالم الفيزياء في Brookhaven Anže Slosar في بيان "حتى الآن، لا يمكننا سوى عمل تنبؤات حول المراحل المبكرة من الكون باستخدام معيار يسمى خلفية الميكروويف الكونية، ستوفر إشارة العصور المظلمة معيارًا جديدًا"، "وإذا كانت التنبؤات المستندة إلى كل معيار غير متطابقة، فهذا يعني أننا اكتشفنا فيزياء جديدة."

لا يُتوقع بالضرورة أن تحقق LuSEE-Night اختراقات كبيرة من تلقاء نفسها؛ بعد كل شيء، هو مستكشف مصمم لتمهيد الطريق لمزيد من الأدوات الطموحة على الطريق. قال أعضاء الفريق إن المشروع الأكبر قد ينتهي بإلقاء الضوء على أسئلة كونية كبيرة مثل طبيعة الطاقة المظلمة وخلق الكون.

يعد الجانب البعيد من القمر مكانًا رائعًا للبحث عن الإشارات الخافتة التي يمكن أن تحمل مثل هذه القرائن، لأنها تقدم شيئًا لا تستطيع الأرض فعله يخلق القصف الراديوي المستمر عبر كوكبنا بيئة صاخبة للغاية بالنسبة للأجهزة فائقة الحساسية التي سيستخدمها LuSEE-Night. ومع ذلك ، فإن المنطقة البعيدة تمثل تحديات أيضًا.