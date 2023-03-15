تكنولوجيا: الكشف عن إصدار جديد باللون الأسود من هاتف Moto G Power (2023)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت تسريبات جديدة حول الإصدار القادم من موتورولا Moto G Power (2023)، حيث كشفت الصور ثلاثية الأبعاد عن تصميم الهاتف باللون الأسود.

فقد تم مشاركة صور جديدة من قبل المسرب الشهير Evan Blass، وتستعرض الصور ثلاثية الأبعاد تصميم الهاتف باللون الأسود واللون الفضي أيضاً.

ووفقًا للصور التي تم تسريبها بواسطة OnLeaks، ستكون أبعاد الهاتف 163.1 × 74.8 × 8.4 ملم، وسيضم شاشة بحجم 6.5 بوصة. في حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهاتف سيحتوي على شاشة AMOLED أو IPS LCD إلا أن الصور تؤكد على تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

أحد أهم التحديثات بهاتف Moto G Power (2023) هو دعمه لشبكة 5G، وهو تحديث كبير مقارنة بقدرات 4G في إصدار 2022. سيحتوي الهاتف الجديد أيضًا على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ شحن وشبكة مكبر صوت في الأسفل.

يُظهر التسريب أن الهاتف القادم سيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية، والتي تضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

كما يبدو الجزء الخلفي من الهاتف أكثر أناقة من إصدار 2022. ولكن تظل الحواف حول الجزء السفلي من الهاتف سميكة، على غرار إصدار 2022، ومع ذلك تم تصغير الحواف الجانبية في إصدار 2023.

من غير الواضح ما الشرائح التي ستشغل الهاتف أو عمر البطارية، ولكن يمكننا توقع ظهور المزيد من المعلومات قريبًا.

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