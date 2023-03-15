تكنولوجيا: خطأ في هواتف Google Pixel 7 يمنع المستخدمين من حفظ الصور المكبرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - منذ إطلاق Google Pixel 7، تلقى الهاتف مراجعات رائعة من النقاد فيما يتعلق بإعداد الكاميرا. ومع ذلك، فإن أجهزة Pixel معروفة أيضًا لكونها موطنًا للعديد من الأخطاء مختلفة من حين لآخر.

في الماضي، واجه المستخدمون بعض الأخطاء مثل تجميد تطبيق الكاميرا، وخطأ آخر تسبب في التدوير التلقائي والنقر للاستيقاظ لإيقاف العمل. ووفقًا للتقارير، فإن الخطأ الأخير لا يسمح للمستخدمين بحفظ الصور التي يلتقطونها أثناء التكبير في تطبيق الكاميرا.

واجهت هواتف Pixel الذكية خطأً يمنع المستخدمين من حفظ الصور الملتقطة أثناء استخدام Periscope Zoom، مع ورود تقارير من مختلف مستخدمي هواتف Pixel 7 و 7 Pro. عندما يلتقط المستخدمون صورة باستخدام Periscope Zoom ويحاولون حفظها، يتردد تطبيق الكاميرا لفترة من الوقت، ولكن لا يحدث شيء في النهاية.

وقد وجد أن المشكلة تحدث مع الهواتف التي تتضمن إصدار 8.7.250.494820638.44 من تطبيق Google Camera، ويرجع ذلك على الأرجح إلى وظيفة HDR.

ومع ذلك، لا يوجد خطر حقيقي مع هذا الخطأ، ولا يحتاج المستخدمون إلى القلق بشأن أي شيء خطير، مثل تجميد هواتفهم أو احتراقها تلقائيًا.

لم تعلق جوجل بعد على هذه المشكلة، ولكن من المتوقع أن توفر حل قريب لهذا الخطأ.

المصدر

اعلان





