تكنولوجيا: تسلا تخفض أسعار Model S وModel X في الولايات المتحدة إلى 10000 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خفضت تسلا أسعار سياراتها الكهربائية المتطورة Model S و Model X بمقدار 5000 دولار (أي 5.2 في المائة) و 10000 دولار (9.1 في المائة) على التوالي، وفقًا للتغييرات في موقعها على الويب.

وتعتبر هذه المرة الثانية هذا العام التي تقوم فيها الشركة بخفض الأسعار، فقد انخفضت Model X بمقدار 21000 دولار من 120990 دولارًا في بداية العام إلى 99990 دولارًا فقط حاليًا. وفي غضون ذلك، انخفضت Model S من 104990 دولار إلى 89990 دولار منذ الأول من يناير؛ وهو انخفاض حاد قدره 15000 دولارًا أمريكيًا.

لم تتأهل أي من السيارتين للحصول على خصومات ضريبية اتحادية، حيث تنطبق هذه فقط على سيارات الدفع الرباعي التي يقل سعرها عن 80 ألف دولار والسيارات التي تقل قيمتها عن 55 ألف دولار.

ومع ذلك، فإن معظم السيارات من Model 3 و Model Y مؤهلة للحصول على الخصومات، وذلك بفضل تخفيضات أسعار تسلا لشهر يناير على تلك السيارات الكهربائية.

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