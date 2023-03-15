تكنولوجيا: Infinix تعلن عن تقنية الشحن السريع بقدرة 260W وتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 110W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Infinix عن الترقية الجديدة في تقنية الشحن السريع بقدرة 260W وتقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 110W.

كانت التسريبات السابقة قد أشارت إلى خطط Infinix لإطلاق أول إصدار من الهواتف الذكية المميزة بتقنية الشحن الشحن السريع بقدرة تصل إلى 260W، ولقد أعلنت الشركة رسمياً بالفعل عن الجيل الجديد في تقنية الشحن السريع.

ويمكن لتقنية Infinix الجديدة في الشحن فائق السرعة أن تدعم شحن البطارية من صفر إلى نسبة 25% خلال دقيقة واحدة، بينما يستغرق شحن البطارية بشكل كامل 8 دقائق فقط.

من جانب أخر تدعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع الجديد من Infinix والمميزة بقدرة 110W شحن البطارية بشكل كامل خلال 16 دقيقة فقط.

ولقد قدمت Infinix تقنية الشحن فائق السرعة Thunder Charge بقدرة 180W منذ 9 أشهر، واليوم تأتي ترقية الشركة الجديدة بقدرة تصل إلى 260W وترقية من خلايا 8C مزدوجة إلى 12C واحدة، بتصميم 4-pump circuit.

أيضاً أكدت الشركة في إعلانها على أن تقنية الشحن الجديدة اختبرت على بطارية بقدرة 4400 mAh، حيث يمكن للتقنية أن تدعم شحن البطارية بنسبة 90% حتى 1000 دورة شحن، كما ترتكز التقنية على GaN وAHB لتعزيز آلية الشحن السريع مع أعلى معايير حماية.

كما تؤكد Infinix على تطوير كابل لتقنية الشحن فائقة السرعة المميزة بقدرة 260W يدعم نقل طاقة بقدرة 13A ليدعم الشحن السريع على الوجه الأمثل.

من جانب أخر طورت Infinix ملفات الشحن في تقنية الشحن اللاسلكي بقدرة 110W بتصميم صغير يدعم حساسية أكثر، مع عدد أقل من الملفات بتصميم أعرض، لذا تشغل الملفات المساحة ذاتها وتقدم مقاومة داخلية أقل وأيضاً تدعم خفض حرارة الهاتف عند الشحن.

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