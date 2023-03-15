تكنولوجيا: سوني تصنع كاميرا بسعر 600 دولار لضعاف البصر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن DSC-HX99 RNV اليوم، وهي عبارة عن مجموعة كاميرات مصممة لضعاف البصر.

يتكون النظام من جزأين: نقطة سوني وعدسة التصوير ومنظار مع نظام عرض ليزر لشبكية العين. والكاميرا هي Cybershot DSC-HX99. تم إصدار HX99 لأول مرة في عام 2018، وهي تتميز بمستشعر إضاءة خلفية بدقة 18 ميجابكسل مع تثبيت صورة مدمج وعدسة تكبير 24 مم إلى 720 مم.

أما بالنسبة إلى عدسة الكاميرا، فهي Retissa Neoviewer من شركة QD Laser اليابانية. وهي تعرض صور رقمية من الكاميرا مباشرة إلى شبكية العين للمستخدم.

تشير سوني إلى أن التكنولوجيا لن تعمل مع الجميع، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقومون بذلك، فإن معين المنظر سيسمح لهم باستخدام HX99 لرؤية الوجوه وقراءة اللافتات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

ستكلف مجموعة HX99RNV حوالي 600 دولار عند وصولها هذا الصيف.

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