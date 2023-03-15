تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تكشف عن حجم الشاشة الخارجية في Galaxy Z Fold5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل حجم الشاشة الخارجية في Galaxy Z Fold5.

قدمت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold4 خلال شهر أغسطس من العام الماضي بشاشة خارجية بحجم 6.2 إنش، ولقد جاءت تسريبات جديدة عبر “Ice universe” لتؤكد على أن Galaxy Z Fold5 ينطلق في وقت لاحق هذا العام بحجم 6.2 إنش أيضاً في الشاشة الخارجية.

كما أكد تقرير “Ice universe” على أن تفاصيل مواصفات هواتف Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Flip5 كُشِف عنها بالفعل، أيضاً أوضح التقرير أن سامسونج إنتهت من تحديد تصميم ومواصفات هذه الإصدارات.

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن سامسونج تقدم Galaxy Z Fold5 بإختيارات في السعة التخزينية بين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

أيضاً قامت سامسونج بتطوير تصميم جديد في مفصل الشاشة الخاص بهاتف Fold5، والذي يدعم هذا الإصدار بنسبة أقل في تجعد الشاشة، وإغلاق كامل للشاشة.

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