علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تكشف عن حجم الشاشة الخارجية في Galaxy Z Fold5

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي، ولقد أوضحت أحدث التسريبات تفاصيل حجم الشاشة الخارجية في Galaxy Z Fold5. 

قدمت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold4 خلال شهر أغسطس من العام الماضي بشاشة خارجية بحجم 6.2 إنش، ولقد جاءت تسريبات جديدة عبر “Ice universe” لتؤكد على أن Galaxy Z Fold5 ينطلق في وقت لاحق هذا العام بحجم 6.2 إنش أيضاً في الشاشة الخارجية. 

كما أكد تقرير “Ice universe” على أن تفاصيل مواصفات هواتف Galaxy Z Fold5 و Galaxy Z Flip5 كُشِف عنها بالفعل، أيضاً أوضح التقرير أن سامسونج إنتهت من تحديد تصميم ومواصفات هذه الإصدارات. 

من جانب أخر تؤكد التسريبات على أن سامسونج تقدم Galaxy Z Fold5 بإختيارات في السعة التخزينية بين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت. 

أيضاً قامت سامسونج بتطوير تصميم جديد في مفصل الشاشة الخاص بهاتف Fold5، والذي يدعم هذا الإصدار بنسبة أقل في تجعد الشاشة، وإغلاق كامل للشاشة  

المصدر

اعلان


الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا