تكنولوجيا: هاتف Galaxy M14 5G ينطلق بقدرة بطارية 6000 mAh ومعالج Exynos 1330

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج هاتف Galaxy M14 5G مؤخراً بقدرة بطارية 6000 mAh ومعالج Exynos 1330 وسعر يبدأ من 222 دولار للنموذج الرئيسي.

يتميز هاتف Galaxy M14 بشاشة PLS LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم سامسونج هذا الإصدار بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Exynos 1330، ويأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يتوفر نموذج بسعة 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف زيادة السعة عبر MicroSD.

وينطلق Galaxy M14 بواجهة One UI 5، ونظام تشغيل Android 13، مع بطارية بقدرة 6000 mAh، ويدعم الشحن عبر منفذ USB 2.0 فئة C، مع دعم شاحن بقدرة 15W.

الهاتف يدعم الإتصال بشبكات sub-6GHz 5G، ويأتي بمستشعر للبصمة مدمج في الإطار الجانبي للهاتف، كما يضم مدخل للسماعات.

ومن المقرر أن يتوفر Galaxy M14 5G بألوان الأزرق الفاتح، والأزرق الداكن، وأيضاً اللون الفضي، بسعر يبدأ من 222 دولار للنموذج الرئيسي، وسعر 241 دولار للنموذج الأعلى.

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