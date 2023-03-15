تكنولوجيا: ميتا توقف دعم NFT على فيسبوك وانستاجرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة ميتا توقف على إنهاء دعمها لـ NFTs على فيسبوك وانستاجرام بعد أقل من عام من سعيها لاعتماد المقتنيات الرقمية عبر نظامها الأساسي.

يأتي التحديث في الوقت الذي قامت فيه الشبكة الاجتماعية بتسريح آلاف العمال وإغلاق العديد من المشاريع وسط ما وصفه مارك زوكربيرج بأنه عام الكفاءة للشركة.

كتب ستيفان كاسريل، رئيس التجارة والتقنيات المالية في ميتا في تحديث تمت مشاركته على تويتر: “نحن بصدد إنهاء المقتنيات الرقمية (NFT) في الوقت الحالي للتركيز على طرق أخرى لدعم المبدعين والأفراد والشركات”.

وأضاف أن الشركة ستركز بدلاً من ذلك على “عمليات تسييل الأموال لـ Reels” و “مدفوعات الرسائل عبر Meta”.

يأتي التحديث بعد عام تقريبًا من تولي زوكربيرج مرحلة SXSW للإعلان عن أن انستاجرام كان يعمل على دعم NFT، والذي ظهر لأول مرة في شهر مايو الماضي. وأعلنت الشركة عن توسع كبير آخر في الميزة في نوفمبر، عندما كشفت عن خطط للسماح للمبدعين بسك المقتنيات وبيعها مباشرة على انستاجرام.

لم يوضح كاسريل سبب عكس ميتا لمسارها في NFT والتي اقترح زوكربيرج أنها يمكن أن تلعب دورًا في خطط الشركة metaverse.

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