تكنولوجيا: كوالكوم تحدد يوم 17 من مارس للإعلان عن إصدار جديد من سلسلة معالجات Snapdragon 7

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة كوالكوم مؤتمرها القادم في 17 من شهر مارس لكشف النقاب عن إصدار جديد من سلسلة معالجات Snapdragon 7 المتوسطة.

وتشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد من سلسلة معالجات Snapdragon 7 ينطلق في الحدث المرتقب بعنوان “Snapdragon 7+ Gen 1” أو قد ينطلق بعنوان Snapdragon 7 Gen 2.

من جانب أخر لم تقدم كوالكوم الكثير من التفاصيل حول الإصدار الجديد المرتقب من رقاقات المعالج، إلا أن المعالج رصد في قوائم Geekbench بنموذج رقم Snapdragon SM7475، كما يتضمن المعالج واحدة من أنوية Cortex-X2 بسرعة 2.92 GHz، وثلاثة من أنوية Cortex-A710 بسرعة 2.5 GHz، وأيضاً 4 من أنوية Cortex-A510 بسرعة 1.8GHz.

كما يضم المعالج كرت الشاشة Adreno 725 بسرعة 580Hz، ومن المقرر وفقاً لهذه التفاصيل أن يكون Snapdragon 7 Gen 2 أول إصدارات كوالكوم المتوسطة التي تتضمن أنوية Cortex-X2، ومن المتوقع أيضاً أن يرتكز على عملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر.

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