تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 2V ينطلق في السوق الصيني بمعالج Dimensity 9000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة وان بلس في السوق الصيني مؤخراً عن هاتف OnePlus Ace 2V الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 9000، وسعر يبدأ من 310 دولار.

يتميز هاتف OnePlus Ace 2V بشاشة AMOLED بحجم 6.74 إنش، و2.5D في الجانبين، ودقة 2772 في 1240 بيكسل، كما يتميز بعمق ألوان 10بت، ويدعم معدل تحديث 120Hz، وتغطية ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، و sRGB بنسبة 100%، وطبقة زجاج Asahi Glass للحماية.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 9000، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت.

كما ينطلق هاتف Ace 2V بطبقة حماية Gorilla Glass 5 في الجهة الخلفية، وتأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 مع دعم التركيز التلقائي، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4 ويدعم لقطات macro.

ويتوفر الهاتف بواجهة ColorOS 13، ونظام تشغيل Android 13، ويدعم تقنية NFC وWi-Fi 6، البلوتوث 5.3، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.

أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويتميز الهاتف بوزن 191.5 جرام، وسماكة 8.15مم، كما يضم زر منزلق للتنبيهات، وتتميز حواف الشاشة بسماكة 1.46مم.

ويتوفر OnePlus Ace 2V بألوان الأسود والأخضر، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 310 دولار.

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