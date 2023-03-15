تكنولوجيا: هاتف Realme C55 ينطلق رسمياً بتصميم “Dynamic Island”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Realme هاتف Realme C55 بشكل رسمي بتصميم مستوحى من “Dynamic Island” الذي قدم من ابل في هواتف iPhone 14، على أن يعرف تصميم Realme ب”Mini Capsule”.

يتميز هاتف Realme C55 بحجم شاشة 6.72 إنش، وبجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وسطوع بنسبة 680 nits.

أيضاً يعد هذا الإصدار من الفئة المتوسطة، ويأتي برقاقة معالج Helio G88، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما يرتكز الهاتف على نظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI 4.0، أيضاً ينطلق الهاتف بفتحة microSD لزيادة السعة التخزين إلى 1 تيرابايت.

ويأتي C55 بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر لعمق التصوير، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Realme C55 بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع 33W SuperVOOC، ويتميز الهاتف بسماكة 7.89مم، ويضم منفذ USB-C، ومدخل 3.5مم للسماعات.

من جانب أخر يدعم الجزء الخاص ب “Mini Capsule” في الكاميرة الأمامية إظهار تنبيهات إنخفاض شحن البطارية، وحالة شحن البطارية، كما سيعمل هذا الجزء على إظهار عداد الخطوات، والمسافة المقطوعة خلال اليوم، مع نسبة البيانات المستخدمة، على أن تتوفر بعض من هذه المميزات في تحديث لاحق للبرمجيات.

وينطلق Realme C55 بألوان الأسود والبرتقالي المتدرج، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت بسعر 160 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 195 دولار.

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