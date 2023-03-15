تكنولوجيا: هاتف ZTE nubia Z50 Ultra ينطلق بالجيل الرابع من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ZTE مؤخراً عن هاتف nubia Z50 Ultra الذي ينطلق بتقنية الكاميرة المدمجة أسفل الشاشة، ومعالج Snapdragon 8 Gen 2، وسعر يبدأ من 580 دولار.

يتميز هاتف nubia Z50 Ultra بشاشة AMOLED بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 2480 في 1116 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، كما يأتي الهاتف بتصميم فائق النحافة للإطارات بسماكة 1.48مم في الجانبين وبسماكة 1.68مم في الإطار المعدني.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 8 أو 12 أو 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويعد هذا الهاتف أو إصدار في سلسلة nubia Z بتصميم يضم زر مخصص لكتم الإشعارات، أو لتنشيط نمط الألعاب، أو للصور، كما يضم الجانب الأيمن أيضاً زر التشغيل الرئيسي وزر التحكم في مستوى الصوتيات.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف nubia Z50 Ultra بمستشعر Sony IMX787 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل ببعد بؤري 35مم، كما يأتي مستشعر periscope الثاني بدقة 64 ميجا بيكسل وبعد بؤري 85مم، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 50 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع مع دعم التركيز التلقائي.

أيضاً يجلب هذا الإصدار الجيل الرابع من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة والذي يعرف من الشركة ب”Neovision” ويضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف بواجهة MyOS 13، ومنفذ USB-C 3.1، كما يدعم تقنية البلوتوث 5.3، ويدعم الإتصال بشبكات L1 وL2 وأيضاً L5 في نفس الوقت، ويدعم الهاتف معايير LPDDR5X في الذاكرة ومعايير UFS 4.0 في السعة التخزينية.

ومن المقرر أن يتوفر nubia Z50 Ultra بألوان الرمادي والأسود بلمسات باللون الأحمر حول وحدة الكاميرة، وزر التشغيل الرئيسي، كما توفر شركة ZTE نموذج “Starry Night”، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 580 دولار.

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