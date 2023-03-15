تكنولوجيا: ماسنجر يعود إلى تطبيق فيسبوك للهاتف بعد تسع سنوات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مر وقت طويل منذ أن قامت Meta بفصل تطبيق ماسنجر عن تطبيق فيسبوك الخاص بالهاتف المحمول. والآن بعد مرور 9 سنوات تقريبًا، أصبحت شركة Meta جاهزة لإعادة جمعهما معًا.

فقد كتب توم أليسون، رئيس منصة فيسبوك: ” نختبر قدرة الأشخاص على الوصول إلى صندوق الرسائل الواردة الخاص بهم على ماسنجر داخل تطبيق فيسبوك“. وأضاف: “نريد أن يكون الاتصال والمشاركة أمرًا سهلاً ومريحًا للأشخاص، سواء في تطبيق ماسنجر أو داخل فيسبوك مباشرةً.”

عندما قامت شركة Meta بإزالة ماسنجر من تطبيق فيسبوك في عام 2014، قالت إن هدفها هو تركيز جهود التطوير على جعل ماسنجر أفضل تجربة ممكنة للمراسلة عبر الهاتف المحمول وتجنب الارتباك الناتج عن وجود تجارب منفصلة للمراسلة عبر الهاتف المحمول على فيسبوك.

ليس من الواضح ما إذا كان لدى Meta أي خطط لإعادة المراسلة إلى إصدار متصفح الهاتف المحمول من فيسبوك ام لا. لقد بدأت في دفع مستخدمي الويب عبر الأجهزة المحمولة نحو تطبيق ماسنجر في عام 2016.

وتعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء إعادة Meta للمراسلة إلى تطبيق فيسبوك هو تسهيل مشاركة الأشخاص لما يكتشفونه على فيسبوك عبر ماسنجر دون الحاجة إلى التبديل إلى تطبيق آخر.

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