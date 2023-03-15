تكنولوجيا: منصة تويتر تقرر إنهاء صلاحية خدمة Tor

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عند زيارة موقع Tor onion الخاص بتويتر الآن، سيُظهر لك تحذيرًا من انتهاء صلاحية شهادته، إذ أكد مشروع Tor أنه اتصل بشركة 322تويتر بشأن تجديد شهادة الموقع ولكن لم يتم التجديد، وهذا أدى بشكل فعال إلى القضاء على خدمة حماية الخصوصية التي تم تقديمها العام الماضي.

ولقد انتهت صلاحية الشهادة في السادس من شهر، أي قبل يومين فقط من ذكرى إطلاق الموقع، ولم يعد لدى تويتر قسم اتصالات يسأل عن التغيير.

تم إطلاق خدمة Tor في عام 2022، وذلك بعد فترة وجيزة من حظر روسيا وصول مستخدميها إلى الموقع. تتيح لك خدمة Tor التحايل على الرقابة وتمنحك القدرة على زيارة وجهة عبر الإنترنت حتى عندما يُفترض أنها مقيدة في بلدك. كما أنها تحميك من المراقبة بفضل ميزات إخفاء الهوية التي تقوم بتشفير حركة المرور الخاصة بك.

لم تعلن الشركة بعد ما إذا كانت لديها أي خطط لإحياء خدمة Tor الخاصة بها.

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