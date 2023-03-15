تكنولوجيا: مايكروسوفت تختبر أداة مزج صوتيات معاد تصميمها لمنصة Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت مايكروسوفت في عام 2021 بتبسيط كيفية تصنيف Windows 10 لأجهزة Bluetooth. وعلى الرغم من هذه الجهود، غالبًا ما يبدو أن نظام التشغيل لا يجعل التبديل بين مخرجات الصوت وإدارة مستويات الصوت أمرًا سهلاً كما ينبغي.

فعلى سبيل المثال، سيكون الامر الأفضل إذ سمحت لوحة الإعداد السريع لنظام Windows 11 بتعديل مستويات الصوت على أساس كل تطبيق.

والآن، لحسن الحظ، تستعد مايكروسوفت أخيرًا لحل هذا الإزعاج البسيط لمستخدمي Windows. فهذا الأسبوع، قامت الشركة بتفصيل أحدث إصدار من Windows 11 Insider Preview، وقد حدث ذلك لتشمل أداة مزج صوت معاد تصميمها.

لا يسمح لك عنصر الواجهة المحدّث بالتبديل بين أجهزة الصوت فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدامه لتمكين الصوت المكاني وضبط إخراج الصوت على أساس كل تطبيق، وهما شيئان لا يمكنك القيام بهما مع التصميم الحالي.

علاوة على ذلك، أضافت مايكروسوفت اختصارًا مخصصًا لجعل الوصول إلى الميزة أسرع. بمجرد الوصول إلى أداة مزج الصوت، اضغط على مفاتيح Windows و Ctrl و V على لوحة المفاتيح في نفس الوقت لفتحه.

تقول مايكروسوفت انه مع هذا التغيير، يمكنك الآن تخصيص تجربتك الصوتية بمزيد من التحكم ونقرات أقل لإدارة تطبيقاتك المفضلة بشكل أفضل.

لا توجد أي معلومات حتى الآن عن الموعد الذي تخطط فيه الشركة لطرح أحدث ميزات Windows Insider للمستخدمين العاديين، ولكن نأمل أن لا تستغرق هذه الميزة وقتًا طويلاً لتشق طريقها إلى عامة الناس.

المصدر

اعلان





