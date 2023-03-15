تكنولوجيا: ابل قد تطلق جهاز iMac برقاقة M3 في النصف الثاني من عام 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق جهاز iMac جديد بحجم 24 إنش ورقاقة M3 في وقت مبكر من النصف الثاني من العام، وفقًا لتقرير جاء من المحلل”مارك غورمان” في بلومبرغ.

كتب غورمان في رسالته الإخبارية الأخيرة أن تطوير طرازين جديدين من iMac قد وصل إلى مرحلة متقدمة من التطوير، حيث بدأت ابل مؤخرًا في اختبارات التصنيع.

ويتوقع غورمان أن الإنتاج الضخم لجهاز iMac 2023 لن يبدأ لمدة ثلاثة أشهر أخرى على الأقل، على أن تأتي الإصدارات المحدثة بعدد قليل من التحسينات.

والأهم من ذلك هو أن جهاز iMac 2023 سيشمل رقاقة M3. كما يشير غورمان إلى أنه من المرجح أن تقدم الشرائح الجديدة مكاسب كبيرة في الأداء وكفاءة الطاقة نظرًا لأنه من المتوقع أن تستفيد من تقنية تصنيع 3 نانومتر بعملية تصنيع TSMC.

قد تتضمن التغييرات الأخرى المكونات الداخلية لـ iMac، والتي قيل إن ابل قد أعادت تصميم بعضها. يقول غورمان إن الشركة تخطط أيضًا لتوظيف عملية تصنيع “مختلفة” لربط حامل iMac. ومع ذلك، سيظل الجهاز مزودًا بشاشة بحجم 24 بوصة وسيأتي بنفس ألوان الإصدار السابق لعام 2021.

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